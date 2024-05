Horóscopo hoy 22 de mayo: la luna golpeará con fuerza a estos signos del zodiaco

Un duro golpe de realidad nos espera, siguiendo el horóscopo de hoy 22 de mayo, hay algunos signos que recibirán un duro golpe de la luna de este mes que llega puntual a su cita. Es momento de recoger lo sembrado, por lo que es mejor que te prepares para recibir algo que quizás no te guste.

Son tiempos complicados en los que parece que el mundo se puede mover en una dirección totalmente distinta a la esperada. Hoy recibirás el impacto directo de estas situaciones que, aunque no lo creas, tú mismo has provocado.

Aries controla tus impulsos

Uno de los problemas que siempre has tenido en tu mundo son esos impulsos que salen en el peor momento posible. No vas a poder pararlo a menos que hagas algo para poder cambiar de actitud. Te juegas mucho más de lo que quizás nunca hubieras imaginado en estos días del mes de mayo, modera tu actitud.

Tauro asume las pérdidas

Has perdido mucho más de lo que imaginas y en realidad es lo que te has buscado tú misma. No tienes a esa gama de amistades que podría ayudarte a salir del hoyo. Apartando a todas aquellas personas que no te han dado la razón, te has alejado por completo de una red de seguridad que ahora necesitas.

Géminis, tu vida está descontrolada

Te gusta ser el centro de atención y eso es algo que puede causarte más de un dolor de cabeza, especialmente cuando las cosas no terminan de funcionar de una forma que esperabas. Todo tiene un significado y quizás estar un poco fuera del foco de atención puede ayudarte a encontrarte a ti mismo.

Cáncer recupera tu alegría

Debes volver a sonreír haciendo aquello que te gusta y con lo que tienes sobre la mesa, una opción que seguro que habrás visto llegar. Has superado determinadas barreras y has empezado a ver un poco más allá de esas limitaciones que tú mismo te habías montado. Siéntete libre, es lo que eres ahora.

Leo la luna te invitará a frenar

A las buenas o a las malas, debes poner un poco de tu parte y frenar antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, vas a quedarte en un momento de tu vida que no te gusta nada, alargando un momento que debe ser parte de un toque que va quedando olvidado por momentos, tu vida está cambiando.

Virgo no luches contra lo imposible

Eres el guerrero que siempre intenta conseguir más y más, pero cuidado Virgo, quizás ya tienes el vaso lleno, no sigas llenándolo o vas a tener más de un dolor de cabeza que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Es una señal que te invitará a reflexionar y a buscar aquello que realmente necesitas.

Libra empieza a gestionar tus límites

Te esfuerzas demasiado y eso es bueno, pero cuidado, si sobrepasas tus aspiraciones y esas ganas de llegar tan lejos, con las fuerzas que te quedan, este tramo final puede llegar a ser complicado. Lo que te queda por delante es un duro cambio que puede acabar marcando un antes y un después en tu vida.

Escorpio, estás destinado al éxito

No lo ves, pero estás consiguiendo grandes avances. Llega un momento en el que tienes que poner sobre la mesa aquello que tienes por delante y eso es siempre una gran ventaja. Lo que te queda es abrir un poco más la perspectiva que te has montado y agradecer aquello que realmente has conseguido por ti mismo.

Sagitario nunca es tarde para reaccionar

Te has quedado en shock viviendo una vida que no es tuya, las consecuencias inesperadas de lo que te espera pueden ser terribles, especialmente cuando las cosas no terminen de funcionar de la manera que esperas, sino que cambiarán por completo ante una realidad muy diferente de la esperada.

Capricornio serás el que menos tenga

Una pesadilla hecha realidad te espera, el dinero puede esfumarse de tus manos por un problema que no has visto llegar. Esta manera de trabajar quizás no sea la que te acompañe, pero acabará marcando una diferencia importante dentro de lo que tienes ahora mismo para ti en este preciso momento. Asume que has perdido.

Acuario tu imaginación te llevará lejos

Como siempre Acuario estás en las nubes, parece que con la luna aún más y eso puede hacerte crecer las ganas de viajar. Es un buen momento para contactar ese viaje que estás deseando poner en práctica. Consiguiendo de esta manera un lugar en el que estar bien contigo mismo con todo lo necesario para ser feliz.

Piscis eres libre

Puedes decir que eres libre, se han acabado unas obligaciones que llevaban demasiado tiempo haciéndote daño. Es quizás el momento del año en el que podrás empezar a relajarte un poco más. Justo lo que estás necesitando, esta luna recibirás un golpe de realidad que te invitará a celebrar lo que tienes.