Horóscopo de hoy 18 de julio: los signos del zodiaco que encontrarán el amor este verano

El verano es la época del año en la que hay más posibilidades de encontrar el amor, es especial con estos signos del zodiaco de protagonistas en el horóscopo de hoy 18 de julio. Este día las energías estarán totalmente centradas en una serie de detalles que pueden convertirnos en los afortunados que podrá hacer realidad, algunos pequeños detalles que son claves para afianzar los sentimientos que queremos atraer. La predisposición al amor es fundamental y en especial cuando llega desde otras perspectivas que no son las convencionales.

Las alternativas al amor pueden llegar a ser las que marque una diferencia importante en estos días en los que el poder está en uno mismo. Querer enamorarse o estar abierto al amor es algo fundamental para conseguir que todo empiece a cambiar de una forma o de otra. Sin duda alguna estamos ante un elemento esencial en cualquier persona que en estos días del mes de julio se amplificará. Queremos tener cerca a ese alguien especial y quizás a partir de hoy pueda ser una realidad si nos fijamos en este horóscopo, esto es lo que dicen los astros sobre amor.

Aries, rompe las cadenas del amor

Este día te vas a desmelenar, no vas a querer hacer nada más que sacar a ese conquistador o conquistadora que llevas dentro. Aprovecha la energía del amor para sacar todo lo que llevas dentro, lo necesitas.

Tauro escucha tus deseos más profundos

Para poder enamorarse, antes que nada hay que tener muy claros los deseos o las preferencias que tienes. Eres alguien con las otras ideas muy claras, pero no las del corazón que te costará más poner en práctica.

Géminis prioriza un solo amor

Tienes tantas personas en mente que no debes dejar escapar la oportunidad de centrarte en solo una única persona. Quizás acabes obteniendo a una persona de tu entorno que reconocerá el amor que sientes por ella.

Cáncer, tu amor no es correspondido

Por mucho que quieras a esa persona, el amor puede que no sea correspondido, por lo que, acabarás obteniendo a una persona que nada tendrá que ver con lo que esperarías con el paso del tiempo.

Leo le temerás al amor

Puedes ser intenso en temas del corazón que lo que te espera hoy es uno de esos enamoramientos para los que tendrás hasta miedo. Deberás adaptarte a lo que llega y con eso quiere decir que harás lo imposible para no ser tan intenso.

Virgo seducirás a los más rebeldes

Nadie se podrá resistir al encanto de un Virgo que se verá totalmente potenciado por los astros. Lo que puede esperarte es una persona que tenga las mismas ideas que tú, algo que llevas mucho tiempo esperando.

Libra tocará pedir al amor lo que quieres

El problema de todo Libra es que suele hablar a medias, es decir, te costará saber en todo momento qué es lo que realmente necesitas o deseas. Por lo que, será mejor que tengas en cuenta lo que te está esperando.

Escorpio recibe el amor que has estado dando

Todo vuelve como un boomerang y quizás no desde la perspectiva de la persona que desearías, vas a recibir altas dosis de amor y lo vas a hacer de tal forma que podrás sentirte especialmente afortunado.

Sagitario, el desamor forma parte de tu ADN

Te conformas con una relación que quizás no te haga feliz, pero sabes perfectamente qué es lo que hay. En cierta manera será la única que puedes tener, si no rompes con las cadenas con las que has estado expuesto.

Capricornio te nutres de grandes emociones

Para ti, el amor es la pieza fundamental de tu vida en estos momentos. Por lo que, será mejor que te prepares para ver llegar un cambio significativo en tu vida. Un paso importante que debes poner en práctica.

Acuario empieza a sonreírle al amor

De una manera o de otra, el amor acabará encontrándote y tendrás por delante una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado. Lo que pasa por tu vida es una gran ola de amor hoy.

Piscis tendrás un nuevo amor

El pasado se quedará atrás, vas a tener por delante una serie de novedades importantes que pueden ser fundamentales y que quizás hasta la fecha no habías imaginado. Todo pasa por algo y quizás ahora te llegará la oportunidad que estabas esperando.

El amor es una fuerza recíproca, si quieres recibir amor, intentan mandar amor, aunque eso a veces cuesta. Nada llega de la nada, sino que debe tener una intención que quizás no llegue en la misma dirección. Nunca se sabe de dónde llegará nuestro próximo amor, aunque los astros sí conocen la manera en la que nos comportaremos con él cerca.