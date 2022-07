La historia llevada a videojuegos

La industria de los videojuegos es una de las más importantes enfocadas al entretenimiento. En la actualidad ya se encuentra y en ocasiones supera al cine y la televisión como uno de los sectores que mueve más dinero en el mundo. Muchos videojuegos se inspiran en sucesos o épocas históricas para desarrollar una narrativa que resulte entretenida para sus usuarios.

Los juegos inspirados en épocas antiguas

La Edad Media fue una época que historiadores califican como de poco progreso, pero eso no significa que no sucedieran cosas interesantes para contar en un videojuego. Por ejemplo, la saga Age of Empires es famosa por inspirar sus juegos en diferentes épocas.

Age of Empires es un juego de estrategia que en su primera entrega explora la edad de piedra y la edad de hierro. Sin embargo, la segunda parte inspirada en la Edad Media es uno de los juegos más famosos por recrear esta época de buena manera.

Probablemente no sea un juego que cuente con una precisión histórica impecable. Las acciones del jugador no necesariamente tienen que coincidir con la historia, ya que se puede elegir representar diferentes civilizaciones con distintos objetivos. Pero sí recrea muy bien muchos aspectos de la época.

De igual forma, otro juego conocido que incorpora una narrativa histórica de edades lejanas es la saga de Assassin ‘s Creed. A pesar de que es un juego de acción, la primera entrega recrea de forma clara y entendible la Edad Media.

Posteriormente en Assassin ‘s Creed Revelations el jugador viaja a Constantinopla, posterior a la Edad Media tras la caída del Imperio Bizantino. Además, es un juego que hace buena conexión entre épocas y que puede dar herramientas históricas para entenderlas.

El sector más rentable, los juegos de guerra

Sin duda los videojuegos que incorporan historia más jugados y conocidos son los que están basados en guerras reales. La saga de Battlefield tiene juegos inspirados en la Primera Guerra Mundial y es un juego de disparos que ha vendido millones y es reconocido a nivel mundial.

No hay que olvidar tampoco a la saga de Call of Duty, que tiene múltiples juegos de disparos. Estos están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, escenarios de la Guerra Fría e incluso las llamadas incursiones antiterroristas de Estados Unidos en Medio Oriente.

Los juegos de guerra son generalmente del género shooter o disparos. Pero incluyen una historia basada en los sucesos reales que hacen que el jugador viva de cierta forma las batallas de esas épocas. La precisión histórica puede variar, pero dan mucho contexto de lo sucedido.

Ya conoces algunos casos de historia llevada a videojuegos. ¿Qué otros videojuegos sobre épocas pasadas conoces? Si te ha gustado este artículo, compártelo con amigos y contactos.