Un estudio pionero revela el secreto: los neandertales no, pero las mujeres del Neolítico ya tenían su propia producción de lácteos

Un equipo internacional de arqueólogos ha hallado en el yacimiento de Sławęcinek, en el centro de Polonia, varias vasijas de cerámica que demuestra que hace más de 5.000 años ya se celebraban rituales colectivos de bebidas lácteas con bajo contenido en lactosa. El hallazgo, publicado en la revista Prähistorische Zeitschrift, ofrece nuevas claves sobre la forma de vida y la organización social de las comunidades que pertenecían a la Cultura de los Vasos de Embudo durante el Neolítico tardío.

En un pozo de la zona occidental del asentamiento, los arqueólogos encontraron un «servicio de bebida» compuesto por una vasija acampanada decorada, cinco botellas con cuello y dos vasos de cerámica. Todos los recipientes estaban fabricados con una calidad «extraordinaria» y hubo un detalle que llamó la atención de los investigadores: la vasija acampanada se halló partida en dos mitades dentro de pozos separados por cinco metros de distancia, lo que sugiere que la pieza se rompió intencionadamente como parte del ritual.

Hallazgo sobre las mujeres del Neolítico

Los investigadores aplicaron técnicas de análisis de proteínas y lípidos (grasas) a los restos adheridos en los recipientes cerámicos. Los resultados fueron claros: en dos de las botellas con cuello se detectaron proteínas lácteas de vaca, y en una de ellas también de oveja o cabra. Lo más llamativo es que estas proteínas estaban asociadas principalmente al cuajo, y no al suero de la leche.

Esta composición sugiere un proceso similar al de la elaboración de queso, ya que el cuajo es característico de la coagulación de la leche y no de su consumo en estado líquido. En otras palabras, los habitantes de Sławęcinek estarían transformando la leche para producir derivados más fáciles de digerir y con menor contenido de lactosa, algo especialmente relevante en un contexto en el que gran parte de la población adulta europea aún presentaba intolerancia a este azúcar.

En ambas vasijas se identificaron casi exclusivamente proteínas de cuajo, un hallazgo poco habitual en residuos antiguos, donde suele predominar la beta-lactoglobulina del suero. La comparación con procesos modernos de elaboración de queso reforzó la hipótesis de un uso intencionado de estas técnicas de transformación láctea.

Por otro lado, el estudio descartó la presencia de opio o de bebidas alcohólicas fermentadas en estos recipientes, pese a que en investigaciones previas se había planteado esta posibilidad para objetos similares. En concreto, no se hallaron rastros de Papaver somniferum (amapola) ni evidencias de compuestos asociados a su uso en el conjunto analizado.

«Hemos identificado proteínas derivadas tanto de leche de vaca como de leche de oveja o cabra (en los recipientes). Por lo tanto, procesar la leche para obtener productos con menor contenido de lactosa era una forma importante de aprovechar este valioso recurso», comenta Łukasz Kowalski, autor principal del estudio.

Y añade: «Si nuestra interpretación es correcta, la decoración de la vasija de Sławęcinek se encuentra entre las muestras más antiguas conocidas de un carro. Se han descubierto representaciones similares en otras cerámicas de Polonia, incluyendo la de Kałdus y, especialmente, el famoso jarrón de Bronocice».

Restos de animales

Junto a los vasos, los investigadores identificaron abundantes restos de animales, principalmente ganado vacuno y cerdos, que se interpretan como restos de banquetes. Sin embargo, más allá del carácter festivo del consumo de alimentos, lo que resulta más llamativo es el entorno funerario en el que se desarrollaban estas prácticas. Los enterramientos localizados en la zona asociada a estos banquetes corresponden exclusivamente a individuos femeninos, sin que se hayan encontrado restos masculinos en el asentamiento.

Además, algunos recipientes que en otros contextos arqueológicos suelen relacionarse con enterramientos masculinos aparecen aquí vinculados a contextos femeninos, lo que sugiere una posible reorganización de los roles rituales dentro de la comunidad. A partir de estos indicios, se plantea la hipótesis de que en Sławęcinek pudieran existir estructuras sociales con matrilinealidad o incluso grupos rituales exclusivamente femeninos, aunque se trata todavía de interpretaciones no concluyentes que buscan explicar un patrón arqueológico poco habitual.

«Las excavaciones realizadas en Sławęcinek, en el centro de Polonia, han aportado evidencias de la Cultura del Vaso de Embudo del Neolítico, asociada a una serie de transformaciones que se produjeron en gran parte de Europa a mediados del cuarto milenio a. C. Se halló un conjunto de recipientes, entre ellos botellas con cuello, vasos cerámicos y un cuenco, que indican que entre 3500 y 3350 a. C. se consumían bebidas lácteas con bajo contenido de lactosa.

Uno de los recipientes, un vaso de embudo, presenta una iconografía que podría representar uno de los ejemplos más antiguos conocidos en el mundo de un medio de transporte con ruedas. Estos hallazgos sugieren, además, la posible existencia de sociedades femeninas con carácter ritual o incluso estructuras organizativas secretas en el Neolítico europeo. Uno de los recipientes, un vaso de embudo, presenta una iconografía que podría representar uno de los ejemplos más antiguos conocidos de transporte con ruedas en el mundo».