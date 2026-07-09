El verdadero significado de ‘Cadillac solitario’, de Loquillo: «Son los sueños que nunca cumpliste»

Durante décadas, medio país ha imaginado a Loquillo al volante de un Cadillac mientras cantaba su mítico Cadillac solitario. Esta marca americana es poco conocida en España, siendo reservada para auténticos fans de la cultura norteamericana que pueden permitirse un coche de alta gama y con dimensiones enormes, que los hacen muy complicados de conducir en ciudades españolas, siendo perfectos para las grandes avenidas de Estados Unidos. En una entrevista, el cantante catalán desmontó este mito, dejando claro que el Cadillac de la canción nunca existió, y su verdadero significado tiene mucho menos glamour y mucha más melancolía de lo que sugiere el título. Por lo tanto, Loquillo también tiene un punto sensible y el dinero no le llegaba para aquel coche.

Tal y como explicó el artista, el Cadillac de la canción no representa un coche real, sino una metáfora de todos los sueños que nunca llegan a cumplirse. El compositor de la canción (el letrista Sabino Méndez), según explicó el cantante, tenía en realidad un Seat 600, muy alejado del coche que da título al tema. Para Loquillo, la canción no deja de ser la historia de un amor que no se consiguió y de la ruptura que vino después. Recordando viejos tiempos, el artista desveló la siguiente anécdota: «Creo que fuimos cinco alguna vez, o seis, y una vez fue a por Siniestro Total al aeropuerto y se metieron todos dentro del 600 de Sabino. Entonces… es lo que había».

El personaje que se creó a los 17 años

La entrevista en un programa de laSexta también sirvió para repasar el origen del propio Loquillo como artista. José María Sanz Beltrán, su nombre real, ha reconocido que construyó su personaje sobre el escenario con apenas 17 años, actuando en un cabaret de las Ramblas de Barcelona, en un momento en el que las críticas hacia él fueron muy duras. Aquella chulería le hizo ganar muchos fans que en la actualidad le siguen a todas partes, tanto en España como en América, pero hay muchos que no soportan ese personaje.

Una grave hepatitis hizo que se enamorase de la música

Con apenas ocho años, una hepatitis contraída en una revisión médica escolar en la que se reutilizó la misma aguja entre varios niños le obligó a quedarse en casa durante meses, sin poder salir al colegio o a jugar con sus amigos. Ese tiempo lo llenó con un tocadiscos que le regaló su tía, que terminó marcando su pasión por la música.

Aquella enfermedad, provocada por compartir una jeringuilla con varios niños —negligencia de un doctor—, le hizo mantenerse alejado de la heroína, que hizo estragos en los años 80 en España. Esta sustancia, al tener que inyectarse para hacer efecto en el cuerpo, obligaba a que muchos compartiesen jeringuillas para ahorrarse un dinero y no perder tiempo. Eso hizo que muchas enfermedades campasen a sus anchas, entre ellas el VIH.

La pérdida de sus padres, un duro golpe que le marcó

Loquillo también habló en un programa de laSexta de la muerte de su padre, estibador del puerto de Barcelona, ocurrida cuando el cantante apenas empezaba su carrera, y de la de su madre años después, tras una larga enfermedad. De ambos asegura haber heredado un carácter reservado con los sentimientos, una actitud que reconoce que ha marcado buena parte de su trayectoria personal y profesional.

Los números de ‘Cadillac solitario’ cuarenta años después

Aunque Loquillo haya querido romper aquel mito del coche americano, lo cierto es que se trata de un himno para millones de personas que pasaron su adolescencia y juventud en los años 80. En plena ‘Movida’, su rock clásico americano se desmarcaba del pop de muchos grupos de Madrid, acercándose a los movimientos musicales que nacieron en Vigo, País Vasco (con rock mucho más duro) y Valencia, donde el pop y el rock británico terminaron siendo el comienzo de la ‘Ruta del Bakalao’.

Esta canción acumula en 2026 más de 83 millones de reproducciones en Spotify, mientras que en YouTube —en los 80 no era tan habitual hacer videoclips— el vídeo de una actuación en directo en Bilbao en el año 2005 tiene más de 28 millones de plays. En un momento en el que estrellas de la música como Bad Bunny, Karol G o Taylor Swift consiguen cientos de millones de forma fácil en las plataformas, puede parecer poco, pero no es habitual que artistas españoles de anteriores generaciones lleguen a esos números tan grandes.