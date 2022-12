Tom Cruise felicita la Navidad a sus fans lanzándose desde un avión

Tom Cruise ha querido felicitar las fiestas a sus fans de una manera muy especial. El actor es conocido por sus papeles como héroe de acción, y durante el rodaje de la nueva película de Misión Imposible, ha aprovechado para volver a demostrar que él no necesita dobles para las escenas más arriesgadas.

De esta forma, la estrella de Hollywood ha vuelto a dejar a sus seguidores sin respiración, al felicitarles la Navidad suspendido en el aire, mientras rodaba una de las escenas de su próxima película. Un mensaje tras el cual, se lanza al vacío.

En el vídeo, el actor aparece con medio cuerpo fuera del avión, agradeciendo a sus fans el apoyo, y demostrándoles sus habilidades saltando al vacío. De hecho, mientras se encuentra suspendido en el aire, continúa hablando con normalidad, para luego concentrarse en realizar un aterrizaje perfecto.

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl

En estos momentos, Tom Cruisse encuentra en plena grabación de las dos partes Mission: Impossible – Dead Reckoning, previstas para 2023 y 2024, en Sudáfrica, y en pleno rodaje, decidió grabar este vídeo, que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales.

No es la primera vez que Tom Cruise pone en juego su integridad física para rodar sus películas. No obstante, en alguna que otra ocasión se ha llevado un susto, pues a lo largo de su carrera ha tenido varios accidentes en el set de rodaje.

Entre ellos, el actor asaltó la casa de una familia inglesa aterrizando en helicóptero durante el rodaje de una de sus película o se partió el tobillo haciendo una escena de acción fallida en Mission:Impossible-Fallout en el año 2018, donde se chocó contra un edificio.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG

— Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022