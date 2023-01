Terelu Campos decide responder a Pipi Estrada con este sorprendente gesto

Borja Estrada, durante su aventura en Pesadilla en el Paraíso, habló sobre la deuda que tiene su padre Pipi Estrada con Terelu Campos. Éste quiso pedir perdón en directo por las revelaciones que hizo para la revista Interviú, en la que contó numerosas intimidades de cuando estaban juntos. Ahora ha sido la presentadora de Sálvame la que ha reaccionado en directo al escuchar todas sus palabras de arrepentimiento.

Todo comenzó cuando el periodista deportivo quiso explicarse: “Salgo de esta relación y estoy sangrando por dentro, mi reacción es totalmente por impulsividad. El directo de Interviú me convence para hacer cuatro capítulos de unas memorias pasionales. No me estoy justificando, si pudiese meterme en el túnel del tiempo, no haría lo que hice”, se arrepentía en directo. Pipi Estrada aclaraba que, por esta razón, fue condenado a pagar casi 73.000 euros y asegura que ya no le queda casi nada para terminar la deuda.

Pipi Estrada habla de su conflicto con Terelu: «En los últimos meses he pagado mucho» #PesadillaDebate https://t.co/B9shKc6rye — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 16, 2023

Terelu Campos, en el plató de Sálvame, se hacía la dormida mientras escuchaba estas palabras: “Lo que no puedo es estar casi 16 años escuchando las mismas imbecilidades”. Además, aclaraba que todavía no ha cobrado ni un euro de lo que le debe. Adela González, presentadora del programa, preguntaba a la hermana de Carmen Borrego cuál era el nivel de despecho que sentía por el periodista. Ésta negaba fuertemente estar despechada por esta persona: “No hay peor desprecio que no hacer aprecio. Eso sí, a mí no me ha llegado ni un lerele”, aclaraba.

Pero eso no era todo, pues Pipi Estrada también comentó que Terelu Campos cuando comenzó su relación con él todavía estaba casada con el que era su marido. La colaboradora no pudo evitar estallar, dedicándole unas palabras: “El único que lo sabe es la persona que a mí me preocupa y es el padre de mi hija”, poniendo punto y final a todo lo relacionado con el periodista deportivo.