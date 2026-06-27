Un soltero de ‘First Dates’ destroza a su cita con una dura crítica: «Como un mojón de AliExpress»

First Dates le ha dado la bienvenida al verano del 2026 y lo ha hecho de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. Carlos Sobera y su equipo recibieron, una vez más, a Edu. El joven no tuvo suerte durante su primer paso por el formato. Por ello, lejos de perder la esperanza, apostó por volver. Teniendo esto en cuenta, el encargado de recibirle a su llegada fue el presentador vasco. De esta manera, el soltero le contó un poco sobre su vida amorosa. «¡Hoy no se puede fallar!», le dijo el chico con ánimo.

Y es que la primera vez que acudió al programa fue rechazado por su cita. Por ello, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Juan Luis. Sin embargo, para mala fortuna de Edu, su cita tampoco se quedó contento con él. De hecho, para ahogar sus penas, Juan Luis le pidió una bebida fuerte al barman del local. «Aunque no beba alcohol, me lo bebo», le dijo. Pues, a pesar de que intentó ponerle buena cara a su cita, solo quería irse.

Juan Luis se sincera sobre su cita de ‘First Dates’: «Tiene 20 años cotizados y si no los tiene, yo le paso mi rutina skincare»

Juan Luis no había conectado con Edu, y el joven se encargó de que el equipo de First Dates lo supiese. «Era eso o me levantaba y me iba diciendo: ‘Perdón, me ha dado miedo escénico’. Aunque sea mentira. Adiós», dijo en uno de los totales. Asimismo, mientras Edu sí se mostró a gusto con la elección de su cita, Juan Luis lo catalogó de «básico». Pues, ni su barba le gustó. «La cara no me llama», comentó.

Y es que, era tal el rechazo del joven que, antes de sentarse en la mesa del restaurante para conocer mejor a su cita, se santiguó. Pero, por mucho que intentaron tener una cita amena, Edu ya había sido sentenciado. «Es como si me traen un mojón en AliExpress y es un mojón», opinó Juan Luis en uno de los totales. Una manera tan despectiva de hablar de su cita que hasta él se dio cuenta de la barbaridad que había dicho.

«Que esta persona no es un mojón, eh. Son comparaciones diferentes, pero que no», comentó para arreglarlo. Además él, con 25 años, tampoco se creyó que su cita tuviese 29 años. Pues, desde su punto de vista, aparentaba mucha más edad. «Ese señor yo creo que ya tiene 20 años cotizados y si no los tiene, yo le paso mi rutina skincare», opinó.

La decisión final de ‘First Dates’

La cita continuó, pero la tensión era notable en todo momento. Y es que, aunque intentó interesarse por la vida sentimental de su cita, el interés era nulo. «¡Qué hago yo haciéndole esta pregunta si no me interesa en absoluto! Me ha nacido por el programa. Tal y como estaba respondiendo, estaba pensando en lo que iba a comer luego», confesó.

Una negatividad ante todo que no pasó desapercibida para Edu. Por ello, a la hora de pagar, el soltero se negó y le propuso pagar la cena a medias. «No me vale ni para sugar daddy», comentó Juan Luis. Así pues, y para sorpresa de nadie, ambos solteros rechazaron seguir conociéndose fuera de First Dates.