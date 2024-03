Dicen que para encontrar el amor no importa la edad, algo que Ana y Jesús tienen como lema. First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro para recibir a los nuevos solteros que se han presentado en busca de su media naranja. Un encuentro donde hubo una pareja de comensales que acaparó la atención de todos.

La primera en llegar al local fue Ana, una soltera de 82 años que aterrizó en el show de citas con una alegría y vitalidad asombrosa. La madrileña explicó que se siente dichosa de poder hacer con su vida lo que quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Fue recibida por Carlos Sobera, a quien le hizo una pequeña petición.

«Me han pedido mis nietas que me haga una foto contigo», le explicó emocionada. Desde que se fue «el innombrable» de su vida, no ha tenido nada serio con otro hombre. «Para tomar un vermut y poco más», explicó. Es bisabuela y adora a su familia. Por ello, y sin percatarse, habló de su hija y de lo mal que lo está pasando en su trabajo, en Torremolinos.

«A ver si le sube su jefe el sueldo, pobrecita mía. Me la tiene acribillada desde hace un montón de años», contaba. Pero, pronto se dio cuenta de que, al estar en televisión, quizás estaba hablando más de la cuenta. «¡Uy, perdón! ¿Me estoy pasando, no? No he dicho nada», se retractó.

Su cita de la noche fue Jesús, un hombre de 91 años con muchas ganas de volver a enamorarse. El primer encuentro de la pareja de solteros fue bastante positivo, pues el comensal no dudó en piropear a su acompañante. Ella, por su parte, quedó encantada con la elección del programa. «Alto, con el pelo blanco, a mi me gustan así», dijo a las cámaras.

Antes de dar comienzo a la velada, el soltero le pidió a Carlos Sobera que quería cantarle a Ana una canción. De esta manera, Jesús entonó para ella una canción de Antonio Machín. «Era mi ídolo cuando era joven», exclamó ella, emocionada.

En el ámbito amoroso, la pareja se ha sincerado. Ana le ha contado que lleva dos años viuda, pero que había convivido poco con su ex pareja. Jesús, por su parte, le explicó que lleva 4 años viudo, tras 60 años de convivencia con su mujer. Asimismo, el soltero le ha comentado que no se está quieto nunca. Le gusta escribir poemas, pintar y recitar poesías. «Qué bonito, me encanta», comentaba Ana, maravillada.

Jesús encuentra a la mujer perfecta a los 91 años en #FirstDates19M: “Nos lo vamos a pasar pipa”https://t.co/GYlXEmwbyO — First Dates (@firstdates_tv) March 19, 2024

Posteriormente, en el reservado de First Dates, Ana y Jesús dieron un paso más y se animaron a darlo todo al ritmo de la canción Somos novios. Un momento muy especial donde el soltero de 91 años confesó sentirse como el protagonista de una película. «Es lo mejorcito que he conocido en mucho tiempo», señaló él, ilusionado.

Al concluir la cita, y como era de esperar, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates en un segundo encuentro. Un nuevo ‘match’ para el equipo de Cuatro donde dos nuevos solteros comenzaron a unir sus caminos.