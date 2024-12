Sofía Suescun anuncia que le ha tocado la Lotería de Navidad: "Ahora mismo"

El 22 de diciembre es una fecha marcada a fuego en el calendario de todos los españoles. El sorteo de la Lotería de Navidad hace que miles de personas se ilusionen, pero realmente no hay tantos afortunados. Por eso ha llamado la atención que Sofía Suescun sea una de las agraciadas. La influencer ha comunicado la noticia en su cuenta de Instagram, delante de su millón y medio de seguidores.

Sofía Suescun ha creado una bonita comunidad en sus redes sociales, por eso no ha tardado en emitir un comunicado contando lo que había sucedido. «Me ha tocado. Voy ahora mismo camino a cobrarlo», ha escrito la influencer en una fotografía compartida en la citada plataforma.

Sofía Suescun anunciando la gran noticia. (Foto: Instagram)

La modelo no ha dado más detalles, no ha especificado cuánto le ha tocado ni qué premio ha recibido. Sin embargo, la frase que ha publicado en Instagram ha sido suficiente para convertirla en una de las grandes protagonistas de la jornada. Hay que recordar que la situación personal que está atravesando no es buena, por eso mucho han celebrado este golpe de suerte.

¿Cómo se encuentra Sofía Suescun?

En estos momentos está invadida de felicidad, dice que le ha tocado un premio y que no va a esperar para cobrarlo, pero ¿cuánto durará este sentimiento? Hace unos meses rompió su relación con Maite Galdeano, a quien estaba profundamente unida. La de Pamplona se fue de casa de Sofía y se instaló en un pequeño piso situado en Murcia. Sin embargo, ha modificado su hoja de ruta y ahora reside en Navarra.

Sofía Suescun en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sofía Suescun y su hermano Cristian no están dispuestos a perdonar a su madre. Ambos creen que ha cruzado muchos límites y consideran que lo mejor es poner distancia, pero ¿qué sucederá a partir de ahora? Hay rumores que apuntan un posible giro en los acontecimientos.

Maite Galdeano, ¿a Gran Hermano Dúo?

En las rede sociales se ha hecho viral un anuncio de Maite Galdeano. La colaboradora ha declarado que su sitio no está en Pamplona y que pronto cambiará de aires. Ha insinuado que va a participar en Gran Hermano Dúo, de ahí que haya cambiado su estado de ánimo. Hace poco estaba hundida, pero ahora se muestra positiva y optimista.

Maite Galdeano en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Gtres)

Hasta el momento, Maite no ha hecho ningún comentario sobre el premio que ha recibido Sofía Suescun en la Lotería de Navidad. Hay que recordar que el dinero ha sido una de las cosas que ha separado a madre e hija. Según Cristian Suescun, la influencer supuestamente ha mantenido a Galdeano durante un tiempo, pues esta no quiere tocar sus ahorros.

Gran Hermano Dúo estará presentado por Carlos Sobera y contará con rostros tan conocidos como José María Almoguera, el polémico hijo de Carmen Borrego. Telecinco no ha confirmado la participación de Maite Galdeano, pero cada vez son más los que están convencidos de que la ex conductora de autobuses empezará a vivir en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Ella ha ido dando pistas, pero ¿estará confundiendo al público a posta o realmente tiene una oferta encima de la mesa?