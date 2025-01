El pasado jueves, 23 de enero, los espectadores de Cuatro fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los mayores aciertos de la cadena, desde hace nueves años. Pues, cada vez son más los participantes que acuden al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia que quisieron vivir de primera mano José Manuel y Stephanie. La soltera, de 34 años, es una luchadora a la que le encanta entrenar su cuerpo y su mente. Pues, es cinturón negro de jiujitsu brasileño.

«Yo no me pongo límites en la vida, porque todo es posible y todo está en la mente… y hay que proyectar y manifestar lo que quieres», dijo en su presentación. Fue entonces cuando la organización del formato le presentó a José Manuel, su cita. El soltero, de 32 años, acudió al programa con el objetivo de volverse a enamorar. Pero, lamentablemente, el primer encuentro entre la pareja no fue el deseado. Pues, mientras él se mostraba encantado con su cita, ella no podía opinar lo mismo.

«Me ha gustado, cuando la he visto entrar he dicho: ‘sí, me gusta’», confesó José Manuel al equipo de cámaras. «No es tipo mediterráneo como me gusta a mí, no parece muy deportista físicamente tampoco… físicamente no es mi tipo», admitió la comensal con disgusto.

A pesar de unas primeras impresiones contradictorias, ambos accedieron a seguir conociéndose en el restaurante del amor. Un encuentro donde hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, mientras el soltero veía a su cita como una posible pareja sentimental, ella lo veía a él como un contrincante.

Pues, posteriormente, tras dirigirse hasta el reservado de First Dates, la soltera belga traspasó todos los límites y le dio una clase magistral de jiujitsu a José Manuel. «Primero se empieza de pie, hay que derribar a la persona», le explicaba antes de demostrarle como se hacía una proyección con la cadera.

Stephanie a su cita de ‘First Dates’: «Tranquilo, no es nada sexual»

«La verdad es que me esperaba muchas cosas, pero tampoco que me hiciera una demostración en vivo, pero ha estado entretenido, eso sí», confesó el soltero en uno de los totales. Pues, José Manuel no daba crédito a lo que le estaba mostrando su cita. Pero, lejos de quedar ahí, Stephanie continuó con su clase.

Así pues, y sin pensárselo dos veces, la participante le mostró cómo se hace una luxación de brazo. «Tranquilo, no es nada sexual», le advirtió al soltero. «Si que al final, todo esto, te pone un poco, la verdad… es un mundo por descubrir el jiujitsu», opinó José Manuel.

Sin embargo, al final de la velada, ambos lo tuvieron claro. En la decisión final de First Dates, José Manuel sí aceptó seguir conociendo a Stephanie en una segunda cita. Pues, se había quedado muy impresionado con sus habilidades para el jiujitsu brasileño. Pero, desafortunadamente para él, la soltera no opinó lo mismo y rechazó una segunda cita.