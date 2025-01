No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a sus espectadores. En la nueva entrega de First Dates que pudimos disfrutar el pasado jueves 23 de enero pudimos conocer a Virginia, una venezolana de 76 años que actualmente vive en Granollers. Nada más llegar al restaurante más famoso de la televisión, la soltera quiso sincerarse con Carlos Sobera: «Tengo pasión por la vida. Soy alegre, soy resiliente, yo hago de todo», comenzó diciendo. Además, dio más detalles: «Vivo desde hace 6 años en Barcelona, estuve casada 40 años en Venezuela. Mi marido murió y me blindé, pero como veo que aquí es normal ligar hasta los 90 años pues digo, ¿por qué no?», confesó.

Lejos de que todo quede ahí, Virginia dejó muy claro que sabe lo que quiere y, desde luego, el sexo es una de esas cosas: «Yo estudié salud, entonces sé que el sexo da vida y me va a prolongar la vida». Y añadió: «Siento que algo me falta, una energía masculina y femenina». Su cita para esa noche era Javier, un empresario jubilado de 74 años que venía desde Barcelona. El soltero se definió de la siguiente manera: «La verdad es que no soy clásico, soy atípico. Soy un Rolling Stone, si e cabe el símil». Nada más verle, la venezolana se quedó verdaderamente fascinada. Algo que reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates: «Me gusta el señor, sí, la verdad es que sí». Tras intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera no dudó en acompañar a ambos a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

Así pues, de lo primero que hablaron fue de la política. Javier no pudo evitar interesarse por el pasado de Virginia en Venezuela: «Hugo Chávez, Maduro…», comentó. Ella se negó en rotundo a hablar de este asunto, aunque sí aseguró que no le gustaban en absoluto: «De política me interesa hablar, pero no de políticos», aclaró la soltera.

Javier, por su parte, quiso compartir varios detalles de su vida: «Vivo en la casa que yo nací. Aunque he vivido en muchos sitios, vivo con mi gato, una gata», comenzó diciendo. Acto seguido, añadió algo más: «Me dedico a buscar cosas curiosas por el mundo. Mi gato es mi pareja», espetó, sin titubear.

En cuanto a Virginia, también dio el paso de contar cuáles son sus hobbies y cuál es su día a día: «Yo amo el deporte como afición y como estilo de vida, a esta edad para mantenerme joven. Voy todos los días al gym. Hago yoga, hago body balance, hago gimnasia, pilates, senderismo, subo cerros…» Algo que no convenció, en absoluto, al barcelonés: «No es mi tipo de mujer. Quizá mentalmente sí, pero físicamente no».

Lejos de que todo quede ahí, Javier fue mucho más allá: «Como persona es interesante y como lo realmente importante es lo que está dentro». En lo único en lo que se mostraron de acuerdo era la música. Ella no tardó en reconocer que le apasionaba: «Canto en una coral. Me encanta la música clásica, la bachata…» Él también compartió sus gustos: «A mí lo que más me gusta en la vida es la música. Hago mis composiciones. Me gusta el Rock and Roll. Lo latino cero, no me gusta nada».

Llegó la decisión final en First Dates. De esta forma, a pesar de los altibajos que hubo en la cita, Javier quiso hablar: «Sí tendría una segunda cita. Es una mujer interesante, en muchos puntos no coincidimos, pero…» Ella también se mostró de acuerdo en volver a verse fuera de las cámaras del programa: «Sí, yo respondo que sí. Me agradó, es un hombre inteligente. Cada uno tiene su espacio».