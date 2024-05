Las primera impresiones son fundamentales, aunque no definitivas. Este tipo de situaciones las hemos podido ver, cada semana, en First Dates. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera abrió sus puertas, recientemente, para recibir a participantes como Jordi.

El administrativo de Barcelona decidió unirse al formato de Cuatro debido a que está cansado de tener relaciones esporádicas. Cuida mucho su aspecto físico, pues sus días se basan en ir a trabajar y al gimnasio. Pero, tras muchas decepciones amorosas, se ha dado cuenta de que ya va siendo hora de encontrar a su media naranja.

La cita de Jordi fue Cristina, una esteticista que también está cansada de las relaciones esporádicas. En el amor ha sido víctima de muchos desengaños, por lo que ahora intenta pensar más con la cabeza que con el corazón. Por ello, al conocer a Jordi y ver su imponente físico, no pudo evitar sentir cierta desconfianza.

«Lo he visto y he pensado ‘No’. Me gustan los macarras, pero tenía pinta de macarra de manual. Yo esa etapa ya la he superado y busco otra cosa», ha manifestado. Sin embargo, el soltero si quedó encantado con ella. De hecho, no dudó el alabar lo guapa que era, fijándose detenidamente en ciertas partes de su cuerpo.

Por su parte, el catalán le contó a Cristina que, aunque tenga aires de chico rudo, es muy enamoradizo. «Tengo pinta de chulo, pero es una fachada», explicó Jordi. Pero, Cristina seguía sin tenerlo claro con él. «Me da la impresión de que me está vendiendo la moto. Me está intentando vender que es un buenazo, pero mi intuición me dice que no», confesó la mujer al equipo de Cuatro.

Cristina a Jordi en First Dates: «Demuestra un poco más de interés por mí, ¿no?»

A pesar de todo, la comensal optó por dejar sus miedos de lado y continuó conociendo al soltero. Pero, poco tardó en enfadarse con él. ¿El motivo? Ella era la única que estaba manteniendo la conversación entre ambos, lo que le demostró la falta de interés de él hacia ella.

«No me has preguntado nada. Te estoy haciendo una entrevista, pero tú no me preguntas nada. Nefasto, que lo sepas. (…) De la misma forma que yo me intereso por ti, demuestra un poco más de interés por mí, ¿no?», le dijo sin miramientos. Ante ello, y completamente atónito, Jordi le dijo que estaba muy nervioso.

Después de esta llamada de atención de Cristina, el soltero comenzó a prestarle más atención e interés. Así pues, los solteros descubrieron que tenían mucha química juntos, pero también muchas diferencias. Pero, eso no les impidió querer tener una nueva cita juntos. «Quiero pensar que estaba muy nervioso y le voy a dar un voto de confianza», comentó Cristina tras señalar que Jordi había cometido varios errores.