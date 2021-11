No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando a lo largo de los años y las temporadas. Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1080 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo la policía estaba a punto de descubrir al asesino de Abad.

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucede en el episodio 1081 de ‘Servir y proteger’. Así pues, observamos cómo Vega ha descubierto un dato realmente importante gracias a la intervención de la Interpol. Y es que en los próximos días, a través de Conde, llegará un cargamento de armas a España. Por lo tanto, sospechan que serán para Fernando Quintero.

La inspectora, nada más conocer esta información, no solamente decide compartirla con Durán, sino también con Jota. Éste tiene que sonsacar al empresario qué movimientos hará en los próximos días. Todo ello sin saber que, en realidad, esta maniobra servirá para que el que fuera dueño del Moonlight consigue esquivar a la policía.

Antonio, por su parte, trata por todos los medios de entrar en razón a Joel, el nuevo enfermero del centro. Cree que lo mejor para todos es que cambie de actitud en el trabajo. Eduardo no ha dudado en insistir a Andrea para que se sume, de manera activa, al negocio que tiene entre manos.

Lo cierto es que Vega no confía en absolutamente nada que tenga que ver con el que fuera su marido. Por lo tanto, no tarda en rechazar esta propuesta. Por si fuera poco, somos partícipes de cómo la autopsia ha terminado por confirmar que Manu falleció como consecuencia de una sobredosis de medicamentos. Así pues, la policía investiga la manera en la que los consiguió. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.