El secreto del entrenamiento de Carolina Marín tras su retirada del deporte

El deporte nos ha presentado, a lo largo de su historia, a grandes figuras que han pasado a la historia por sus maravillosas hazañas. Si hablamos del ámbito nacional y del bádminton, nombres como el de Carolina Marín encabezarían nuestra lista. Eso sí, la joven ha sido noticia, recientemente, por su decisión de abandonar esta disciplina deportiva. Una decisión que no ha sido fácil de tomar para ella, pues solo tiene 32 años, pero lo ha hecho en calidad de defender su salud física y mental. Eso sí, la deportista lo tiene claro. Y es que, aunque ya no ejerza en el medio y no participe en torneos, sigue haciendo deporte.

La deportista ha contado que se siente afortunada de haber podido disfrutar de su gran pasión desde una perspectiva profesional. Un sueño hecho realidad que, aunque no ha terminado de la manera en la que le hubiera gustado, la ha llevado a vivir experiencias inolvidables. Y es que, aunque ya no se dedique al bádminton, quiere seguir estando en forma. Por ello, ha revelado qué es lo que hace para seguir estando activa. Una rutina con la que pretende ponerse «más fuerte de lo que estaba antes».

Carolina Marín revela cuál es su entrenamiento

Carolina Marín ha acudido a El Hormiguero en calidad de invitada. Un encuentro con Pablo Motos y su equipo donde se ha sincerado. «Hoy he entrenado dos veces, una en el gimnasio y la otra con bicicleta estática», ha explicado. Pues, aunque ya no tenga en juego torneos de bádminton, quiere estar en forma para recuperar la musculatura de la rodilla. «No lo quiero dejar, entreno, estoy haciéndolo para recuperarme», indicó.

La invitada ha explicado que se encuentra muy feliz y está aprendiendo a vivir su nueva vida con calma y sin prisas. Eso sí, es consciente de que su lesión se ha debido a que ha llevado su cuerpo al límite. «Ha sido la decisión más dura de mi vida, pero estoy tranquila porque es la mejor decisión que he podido tomar», ha contado en el formato de Antena 3.

Carolina Marín habla de su gran secuela: «No puedo ponerme en cuclillas nunca más»

Y es que no ha sido nada fácil para ella. «Me he recompuesto de tres lesiones, he intentado jugar y hasta el último momento no pude tomar la decisión de colgar la raqueta. Me da pena no haberme podido retirar en una pista. Si hubiera forzado mi rodilla y mi cuerpo, no hubiera tenido salud para el resto de la vida», ha explicado. Asimismo, Carolina Marín ha querido manifestar que poco se valora el trabajo diario de un deportista. Pues, no todo es el partido en el terreno de juego. Hay mucho entrenamiento y sacrificio que nadie ve.

Respecto a su lesión, ha explicado que su última intervención quirúrgica fue en el mes de febrero. «Tenía dolor en el menisco interno. Cuando nos subimos al pódium es maravilloso, pero hay muchas lágrimas derramadas detrás y se valora muy poco», dijo. «He querido priorizar la salud. No quería acabar con una prótesis de rodilla y tener limitaciones», ha aclarado. Y es que, aunque ya se ha retirado, ya tiene secuelas. «No puedo ponerme en cuclillas nunca más por cómo me rompí la rodilla en los Juegos de París», confesó en el programa.