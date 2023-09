Rosa Peral: las sanciones a la que se enfrenta por conceder entrevistas desde la cárcel

Netflix ha vuelto a llevar a la pantalla otro de los casos que ha impacto a España en los últimos años. En esta ocasión se trata del llamado crimen de la Guardia Urbana, el cual ha vuelto a estar de actualidad tras el estreno en Netflix de El cuerpo en llamas y el documental Las cintas de Rosa Peral.

Ambos proyectos han vuelto a poner a la ex guardia urbana, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez en 2017, y al resto de implicados en el punto de mira. Además, la propia Rosa Peral ha concedido varias entrevistas.

El programa El matí de Catalunya Ràdio entrevistaba a Rosa Peral en exclusiva y hablaba con el abogado de la familia de Pedro Rodríguez. Además, el padre de la acusada, Francisco Peral, acudía al programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles para defender a su hija.

#Exclusiva 🗣️ Francisco, padre de Rosa Peral, se emocionada nada más arrancar la entrevista: «No hay ninguna prueba contra mi hija».#YAS20Sep Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/bXjZ0zLIAt — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 20, 2023

El Departament de Justícia ha anunciado la apertura de un expediente a Rosa Peral por hacer un mal uso de las llamadas telefónicas desde la cárcel, pues fue ella la que contactó desde el patio de la prisión de Mas Enric de El Catllar (Tarragona) con Ricard Ustrell, quien le hizo la entrevista.

La cárcel Mas Enric ya ha tomado medidas, restringiendo las visitas presenciales a la ex guardia urbana, pues al menos durante un mes tan solo podrá podrá recibir visitas de familiares de primer y segundo grado, No obstante, este no es el único castigo al que se enfrenta.

Las autoridades anunciaron recientemente que Rosa Peral también tendrá restricciones en cuanto a las llamadas que pueda recibir. Y, por si fuera poco, la abogada de Rosa Peral, Núria González, ha afirmado que el centro penitenciario estaría considerando trasladarla a otra prisión. De esta forma, se enfrentaría a un total de tres sanciones.