Roger Federer, viral tras la irrupción sorpresa en un concierto de Coldplay

Coldplay sigue su gira alrededor del mundo llamada Music of The Spheres y en estos momentos se encuentran en Europa. En uno de los conciertos ha aparecido por sorpresa sobre el escenario Roger Federer.

El extenista de origen suizo es considerado como uno de los mejores del mundo y el mejor en pistas de hierba. Sin embargo, en septiembre de 2022 anunció su retiro del mundo del deporte tras una lesión y posterior operación de rodilla. Federer es todavía muy querido por mucha gente debido a sus logros y por eso mismo este último gesto suyo se ha hecho tan viral.

El antiguo deportista eligió su país natal para acudir a un concierto de la banda británica Coldplay y en la ciudad de Zurich dio la sorpresa a los allí presentes. Tras una breve presentación de Chris Martin, Roger aparecía sobre el escenario y se unía a los británicos a la percusión para interpretar el tema Don’t Panic perteneciente al álbum Parachutes del año 2000. La canción más popular de ese disco se trata de Yellow.

El líder de la banda comentaba una curiosa anécdota sobre como en algún momento el extenista llegó a ser el quinto miembro del grupo. Al parecer, en 1996 habría tocado junto a ellos algún instrumento de percusión. Finalmente, se habría decidido dedicar a tenis para conseguir ser “el mejor jugador de tenis de la historia”.

Los conciertos de Coldplay siempre están plagados de anécdotas y puede pasar hasta lo más inesperado. Prueba de ello es como en el concierto de la banda en Barcelona invitaron a subir al escenario con ellos al grupo flamenco de los Gipsy Kings a cantar su mítica canción Bamboleo. Desde luego un acontecimiento de lo más curioso, pero lo que es seguro es que un show de la agrupación británica es garantía de una experiencia única.

Is there anything this man can’t do? Thank you for coming back to us @rogerfederer 🩵💫 pic.twitter.com/TQKWxQ8K4S

— Coldplay (@coldplay) July 3, 2023