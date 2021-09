Bigote Arrocet se ha convertido, inevitablemente, en uno de los protagonistas de ‘Secret Story’ en los últimos días. Y todo por una conversación sobre infidelidades, donde afirmaba que no conoce a ningún hombre que no haya sido desleal a su pareja. Unas palabras que han sido comentadas en diversos formatos entre los que está ‘El programa de AR’, donde Rocío Flores colabora.

En la “línea secreta de la vida” que realizó el pasado martes, Bigote Arrocet quiso explicarse. Aunque lo intentó, no le salió del todo bien: “Un hombre casado y que diga que no es infiel… Contados con los dedos. Vamos a hablar de hombre a hombre”, pidió a Carlos Sobera. Éste no tardó en responder: “¿Me estás diciendo que yo también soy infiel?”.

Después de esta situación, la curiosidad apareció en el plató de ‘Secret Story’. ¿La razón? Los espectadores querían saber si había sido infiel a María Teresa Campos, por lo que él dijo que nunca la había engañado. Unas palabras que muchos no creyeron y que sirvieron para que muchas personas que le apoyaban decidieran dar un paso atrás.

SECRETOS BIGOTE al 27510 Nada más que añadir #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/oyjQs9gzFW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 21, 2021

Un claro ejemplo lo encontramos en Rocío Flores. El pasado miércoles, en ‘El programa de AR’, la hija de Antonio David Flores quiso dar su opinión: “Mira que yo he defendido en ciertos aspectos a Bigote… Pero esto me parece súper feo, cobarde. Ya no solo hablar así, también decir eso de las mujeres así”. Rocío, además, dejó claro que “me parece una falta de respeto”.

Lejos de que todo quede ahí, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ fue más allá al hacer un balance de lo que piensa que está sucediendo: “Creo que ha sido demasiado inteligente, ha sabido utilizar lo que quería contar y lo que no. Creo que es una persona que no quiere tener el control de ciertas situaciones”.

Es más, Rocío Flores tiene claro que Bigote Arrocet “se ve dentro de la casa, sabe perfectamente que fuera se hablan de muchas cosas y no quiere dar pie a que se sepan ciertas cosas”. Así pues, la colaboradora añadió, a modo de apreciación, que “en vez de sacar su parte emocional y hacer un resumen de su vida parecía un currículum”.