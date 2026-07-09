Reacciones a la muerte de Bonnie Tyler: «Mi corazón está roto»

La noticia de la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años ha desatado una oleada de mensajes de cariño desde el mundo de la música, la política y sus propios fans, que han inundado las redes sociales para despedir a la voz de Total Eclipse of the Heart. La artista galesa se tuvo que someter el pasado mes de mayo a una cirugía de urgencia por un problema intestinal mientras se encontraba en Portugal, donde ha fallecido finalmente este jueves 9 de julio. La cantante, como ya contamos en Happy FM, estaba en coma inducido desde entonces, pero las noticias que llegaban sobre su evolución en los últimos días eran esperanzadoras. La vida ha querido que haya fallecido un mes después de haber cumplido 75 años.

Catherine Zeta-Jones, casi de la familia

Uno de los mensajes más comentados ha sido el de Catherine Zeta-Jones, prima del marido de la cantante: Robert Sullivan, esposo de Tyler desde hace más de 50 años, es primo del padre de la actriz. En redes, Zeta-Jones escribió que tenía el corazón roto y se despidió llamándola «nuestra reina Bonnie», asegurando que fue una parte muy importante de su vida. El vínculo entre ambas familias no era solo protocolario: Tyler llegó a cantar Total Eclipse of the Heart en la propia boda de Zeta-Jones con Michael Douglas.

También desde Downing Street

El propio primer ministro británico, Keir Starmer, se sumó al homenaje a través de un portavoz de Downing Street, que trasladó su profundo pesar por la muerte de una de las artistas discográficas más importantes de Gran Bretaña.

«Una figura icónica, deja tras de sí un catálogo musical —desde Total Eclipse of the Heart hasta Holding Out for a Hero— que sigue conmoviendo vidas, inundando pistas de baile y llenando cabinas de karaoke», así la recuerda el político.

Tributos desde la música y la política británica

El excantante de Genesis Ray Wilson también quiso recordarla, destacando su calidez humana más allá de su carrera: contó una anécdota personal sobre cómo Tyler se prestó a hablar con su madre para animarla en un mal momento, y la definió como una persona a la que echará mucho de menos.

Desde el ámbito institucional, la secretaria de Estado para Gales, Jo Stevens, lamentó en redes sociales la pérdida de un icono de la música galesa, ganadora de premios Grammy y Brit Award, a la que describió como parte de la banda sonora de su adolescencia.

La reacción de sus fans

Miles de seguidores han llenado las redes de mensajes de despedida, muchos de ellos recordando a Tyler como su «ídolo adolescente» o destacando lo especial de su voz rasgada, resultado de una operación de nódulos vocales a la que se sometió al inicio de su carrera. La propia web oficial de la artista llegó a caerse temporalmente por el aluvión de visitas tras confirmarse la noticia.

Una gira que quedó truncada

La cantante tenía previsto reanudar su actividad en directo este verano, con fechas por toda Europa y una cita señalada en el Utilita Arena de Cardiff en diciembre. Su último concierto completo lo ofreció en marzo en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, antes de que sus problemas de salud obligaran a cancelar el resto de su gira.