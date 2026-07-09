Todo sobre Bonnie Tyler: su pareja, sus hijos y la operación que puso en peligro su carrera

No es ningún secreto que Bonnie Tyler, durante más de cinco décadas, ha demostrado con creces que el éxito se construye a base de esfuerzo, talento y mucha perseverancia. Nacida el 8 de junio de 1951, la artista galesa ha conseguido reinventarse sin perder esa esencia que la convirtió en una de las voces más reconocibles de la música. Desde que consiguió la fama a nivel internacional con Total Eclipse of the Heart, no se ha bajado de los escenarios. Es más, lejos de vivir de la nostalgia, hasta hace unos meses ha seguido grabando discos, lanzando nuevos proyectos y recorriendo el mundo con giras. Después de confirmarse su muerte este jueves 9 de julio, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, sin dejar de lado diversos aspectos de su vida personal como son su pareja y sus hijos.

Una voz única que nació por accidente

Como curiosidad, el rasgo que ha logrado hacer inconfundible a Bonnie Tyler surgió como consecuencia de un contratiempo. Todo ocurrió a finales de los años 70, cuando tuvo que someterse a una operación para extirpar unos nódulos de las cuerdas vocales. Como es habitual, los médicos le recomendaron que guardase silencio durante varias semanas para una mejor recuperación.

A pesar de todo, su miedo a que esa operación pusiera fin a su carrera parece que pudo con la paciencia de la galesa. En un instante de frustración, gritó durante la recuperación y se dañó las cuerdas vocales de forma permanente. Como no podía ser de otra manera, aquella reacción cambió para siempre su forma de cantar. Tanto es así que su voz rasgada, que se convirtió en su seña de identidad, nació de aquel accidente. Desde entonces, se volvió aún más imparable, hasta tal punto que, en 2013, decidió representar a Reino Unido en Eurovisión.

Su matrimonio con Robert Sullivan no fue un camino de rosas

En lo personal, Bonnie Tyler se vio obligada a hacer frente a un sinfín de momentos complicados. El año pasado celebró 50 años de matrimonio con Robert Sullivan. Una cifra bastante poco habitual en este ámbito profesional. En numerosas ocasiones, la galesa reconoció que el secreto de su duradera relación era el sentido del humor y la complicidad: «Nos queremos, nos reímos y hablamos mucho», aseguró en una entrevista concedida en 2021.

A pesar de todo, en 2014, su matrimonio atravesó una grave crisis. Y todo porque una admiradora francesa desveló que había mantenido una relación sentimental con Robert Sullivan durante año y medio. Es más, reconoció que estaba convencida de que tenían una relación abierta. Aunque se generó un gran revuelo mediático, Bonnie Tyler no dudó en perdonar a su marido y seguir adelante. Con posterioridad, reconoció que en su relación ha habido altibajos, pero para ellos no tenía sentido llevar vidas separadas.

Por si fuera poco, otra espinita que tenía la artista tenía relación con la maternidad. Durante mucho tiempo aplazó la decisión de tener hijos hasta que, con 39 años, consiguió quedarse embarazada de inmediato. A pesar de todo, la alegría duró poco, puesto que sufrió un aborto espontáneo que ella misma describió como «una experiencia terrible». Aunque nunca pudo formar la familia que tanto soñaba, sí que ha estado profundamente unida a sus sobrinos, a quienes consideraba como sus propios hijos.

Una trayectoria profesional brillante

Bonnie Tyler ha estado en activo hasta hace unos meses, cuando tuvo que parar después de que se le indujera el coma tras una operación de urgencia en Portugal. De hecho, tenía prevista una nueva gira para este verano, que tuvo que cancelar por cuestiones de salud. Aunque su objetivo era recuperarse para tratar de retomarla, parece que la vida tenía otros planes: el 9 de julio se confirmó su fallecimiento.

Antes de eso, y durante muchos años, la artista ha pasado tiempo tanto en su casa en el Algarve portugués como en el sur de Gales. Todo ello sumado a los conciertos que ha llevado a cabo y a las sesiones de trabajo en estudios de grabación. De hecho, en 2022, realizó su primera gira por Latinoamérica y en 2023, coincidiendo con el 40 aniversario de Total Eclipse of the Heart, realizó una gira europea, así como el lanzamiento de una recopilación de grandes éxitos.