Muere Bonnie Tyler: hacemos un repaso a los grandes éxitos de la artista británica

Tras confirmarse la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años, miles de fans están volviendo a sus canciones más emblemáticas para recordar a la cantante galesa. Repasamos los temas que definieron la carrera de la artista y que estos días vuelven a sonar con fuerza en listas de reproducción y emisoras de radio de todo el mundo para recordar a esta galesa de voz rasgada que era la más grande de las cantantes de baladas de la historia. Canciones como Total Eclipse of the Heart o It’s a Heartache están ya en la memoria de millones de personas, pero la artista tiene muchos más éxitos que ya son inmortales.

‘Total Eclipse of the Heart’ (1983): su himno universal

Es, sin duda, la canción por la que Bonnie Tyler será recordada para siempre. Escrita por Jim Steinman, el letrista habitual de otros míticos como Meat Loaf, el tema se convirtió en número uno tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, un logro poco habitual para una artista europea en esa época. Su estructura teatral —fue escrita para un musical de teatro sobre Nosferatu—, sus coros y la voz rota de Tyler la convirtieron en un clásico que ha superado ya los mil millones de reproducciones en Spotify, 43 años después de su lanzamiento.

‘It’s a Heartache’ (1977): el tema que la lanzó a la fama

Antes de convertirse en una estrella global, Bonnie Tyler ya había conquistado las listas con esta balada que alcanzó el número 4 en el Reino Unido y el número 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Muchos no lo saben, pero esa voz tan especial es culpa de una operación en las cuerdas vocales —no del whisky o el tabaco, como siempre ha corrido la leyenda urbana-.

‘Holding Out for a Hero’ (1984): la banda sonora de una generación

Esta canción se hizo mundialmente famosa al formar parte de la banda sonora de la película Footloose. De nuevo, Bonnie Tyler volvía a ser épica, lo que le sirvió para sonar en cine, la televisión y la publicidad durante décadas, y sigue siendo una de las canciones más utilizadas para acompañar momentos de superación en la cultura popular.

‘Lost in France’ (1976): su primer sencillo

El debut discográfico de Bonnie Tyler, más cerca del pop que del rock, fue el primer paso de una carrera que se extendería después durante casi cinco décadas. Aunque hoy es menos recordado que sus grandes éxitos posteriores, marcó el inicio de su trayectoria internacional.

‘Faster Than the Speed of Night’ (1983): el álbum que la consagró

El disco que incluía Total Eclipse of the Heart se convirtió en el primer álbum de una artista femenina en debutar directamente en el número uno de las listas británicas. Le valió una nominación al Grammy, sumada a las que recibió por el propio Total Eclipse of the Heart y por el sencillo Here She Comes.

Otros momentos clave de su carrera

Eurovisión 2013: representó al Reino Unido con el tema ‘Believe in Me’, terminando en un muy injusto puesto 19. Aunque su actuación fue como se esperaba, estaba completamente alejada de las puestas en escena que triunfan en el festival en los últimos años.

representó al Reino Unido con el tema ‘Believe in Me’, terminando en un muy injusto puesto 19. Aunque su actuación fue como se esperaba, estaba completamente alejada de las puestas en escena que triunfan en el festival en los últimos años. MBE en 2023: fue distinguida por sus servicios a la música por la Corona británica.

fue distinguida por sus servicios a la música por la Corona británica. Together (2025): publica una versión de música electrónica de Total Eclipse of the Heart producida por David Guetta, que acercó su música a nuevas generaciones de oyentes.

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Por qué sus canciones siguen sonando hoy?

Tras conocerse su muerte, estas canciones vuelven a situarse entre las más buscadas y escuchadas por unos fans que encuentran en ellas una forma de despedirse de una de las voces más particulares del pop rock de los últimos 50 años.