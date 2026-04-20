Quién es Lidia San José: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos que han marcado al público de una manera o de otra. En esta ocasión, realizaremos un pequeño repaso por la carrera profesional y el lado más personal de una de las actrices españolas más queridas. Y es que Lidia San José es una de las mayores referentes a nivel nacional. Pues, ha participado en ficciones de la talla de Paquita Salas, Farmacia de guardia o Yo soy Bea, entre otras. ¡Así se presenta!

Nacida el 2 de enero de 1983 en Madrid, Lidia San José es una historiadora que ha orientado su carrera profesional al ámbito de la actuación. Se licenció en Historia en la Universidad Complutense. Pero, en 1995 comenzó a dar sus primeros pasos como actriz. A priori, realizó apariciones esporádicas en algunos formatos. Pero poco tardó en tener una presencia mayor en pantalla.

Su carrera profesional

Si hablamos de televisión, Lidia San José ha formado parte de producciones como ¡Ay, Señor, Señor!, Farmacia de guardia, La casa de los líos, La hora de José Mota o P#t@s redes sociales. Pero su actuación más notable y permanente ha sido para A las once en casa, ¡Ala… Dina!, Diez en Ibiza, Paquita Salas, Nada personal y Control Z. Su último proyecto para la pequeña pantalla ha sido Perfil falso, producción de Netflix.

Por otro lado, también ha formado parte de varios largometrajes. En su currículum figuran títulos como El niño invisible, Cosa de brujas, Ekipo Ja, El secreto de la abuela y Save the Zombies. Asimismo, también ha trabajado como presentadora de Reyes de España, en el 2010, y Los pilares del tiempo, en el 2022.

Su lado más personal

En redes sociales, Lidia San José intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, la actriz acumula más de 77.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Por otro lado, en lo sentimental, la actriz siempre ha intentado llevar los temas amorosos de su vida con total discreción. En una entrevista concedida a Diez Minutos, en el 2019, la madrileña explicó por qué no se le ha conocido ningún novio. «Ni se me va a conocer. Y no me oculto. Tampoco soy muy noviera», dijo.

Actualmente, según citan varios medios de comunicación, vive en México. La actriz visita España únicamente para ocasiones especiales. «Mi vida ahora está en México, allí dedico mi tiempo a gente, a mis amistades, que son los mismos que están ahí cuando me va bien que cuando no me va tan bien», cita Europa FM.