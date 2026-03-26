Quién es Alba Rodríguez: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

La isla de las tentaciones nos ha presentado, a lo largo de sus temporadas, numerosos participantes que han terminado formando parte del mundo de los influencers españoles. El popular formato, presentado por Sandra Barneda, ha vivido momentos que han terminado por hacerse viral en redes sociales. De hecho, uno de los inolvidables fue protagonizado por Alba Rodríguez. Y es que los seguidores del programa todavía recuerdan los numerosos encontronazos que protagonizó la joven con el que era su novio, Gerard Arias. «¿Tu vez normal un co** en tu nuca?», le gritó ella al verlo bailar con una de las tentadoras.

La frase no solo pilló por sorpresa a Gerard Arias. Los espectadores de La isla de las tentaciones se quedaron sin palabras con su reacción, por lo que poco tardaron en hacer viral por ese momento. Así pues, lo que sucedió con la pareja ya es de conocimiento público. No acabaron nada bien y él se dedicó a disfrutar de su vida como soltero. Pero, ¿qué ha sido de Alba Rodríguez y qué se sabe de su lado más personal y profesional? Realizamos un breve repaso.

Su carrera profesional

Originaria de Alicante, Alba Rodríguez tiene 25 años. Siempre ha sido una apasionada del mundo de la moda, motivo por el que apostó por representar a su ciudad en Miss World Spain. En el 2025 fue elegida junto a su pareja para formar parte de la nueva edición de La isla de las tentaciones. Un fichaje que le ha otorgado mucha popularidad y le ha permitido hacerse un hueco en el mundo de las influencers españolas. Se desconoce si la joven cuenta con alguna carrera profesional o estudio académico.

Su lado más personal

En redes sociales, Alba Rodríguez ha ido adquiriendo mucha popularidad desde el pasado 2025. Pues, su paso por La isla de las tentaciones le ha dado un gran impulso mediático. En plataformas como Instagram, la joven cuenta con casi 200.000 seguidores y se muestra como una influencer. Promociona marcas publicitarias y comparte contenido relacionado con su día a día.

De la vida privada de la joven, son pocos los detalles que se saben. Mantuvo una relación sentimental con Gerard Arias durante un año. Pero, tal y como ella misma contó, fue un romance bastante turbulento, tóxico y donde reinaba la falta de confianza. A pesar de las infidelidades vividas en el reality de Mediaset España, intentaron darse una nueva oportunidad, pero fracasaron. Actualmente, Alba Rodríguez ha indicado que se encuentra centrada en ella misma.