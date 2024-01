‘La Promesa’, capítulo 276: Catalina, impactada con la pedida de mano de Pelayo

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 275 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Feliciano ha pedido perdón a Petra por todo lo vivido en las últimas semanas.

Recordemos que saber toda la verdad sobre su origen es algo que al lacayo le ha costado aceptar. Tampoco ha sido nada fácil para la doncella ya que, después de cómo actuó con doña Pía cuando supo de su embarazo, no sabía cómo mirar al resto de sus compañeros. Pero encontró la compasión que necesitaba, y de la persona menos esperada: la ama de llaves.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 276 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la reacción de Catalina ante la pedida de mano de Pelayo no es la que todos esperaban. ¡Ni muchísimo menos! Y es que la joven no tarda en salir corriendo del espectáculo de magia.

Margarita, por su parte, no puede evitar ver que entre el Conde de Añil y el mago hay algo que no encaja por lo que, inevitablemente, las sospechas no tardan en aparecer. En cuanto a Candela, vemos cómo comete una inesperada y torpe imprudencia al utilizar el teléfono de los señores. Es más, la mala suerte ha aparecido ya que ha sido descubierta por el propio marqués.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Abel no cesa en su interés de acercarse a Jana. ¡Es más que evidente que no va a parar hasta separarle del hijo de los Marqueses de Luján! Manuel, por su parte, continúa enamorando a la doncella. Como era de esperar, la joven acaba echa un lío ya que no tiene ni la más mínima idea de qué camino tomar. Petra ha recuperado a Feliciano por lo que agradece a doña Pía el hecho de haber intercedido entre los dos. Es algo que, ni de lejos, esperaba que hiciera después de las diferencias que hubo entre las dos en el pasado.

Los Marqueses de Luján han pensado bien la propuesta de Leonor de marcharse a Estados Unidos, por lo que acaban accediendo por su bien. A pesar de los esfuerzos, el enfado de la joven con Martina sigue su curso, mientras que María Fernández continúa tremendamente angustiada tras su secuestro. El capitán le ha acusado de haber robado su reloj, por lo que la Marquesa se ve obligada a tomar una drástica decisión. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.