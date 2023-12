‘La Promesa’, capítulo 244: Abel afirma que Jimena necesita medicarse

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. ¡Es una de las series diarias del momento! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 243 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jimena ha empezado a perder el juicio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 244 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cruz trata de que Jimena afronte, de una vez por todas, la realidad. Y es que ella es la única culpable de que su matrimonio con Manuel se haya ido al traste. El marqués pide a Abel que examine a la joven.

El médico no tarda en llegar a una conclusión: Jimena debe medicarse y, además, también la ayuda de un especialista. Curro, por su parte, trata de desvelar a Margarita el verdadero motivo del preocupante cansancio de Martina, pero acaba guardando silencio. Martina, lejos de agradecerlo, le pide que deje de meterse en su vida.

Abel concluye que Jimena necesita medicarse

Alonso no duda un solo segundo en interceder por Curro ante Lorenzo para tratar de impedir que el joven ponga rumbo a Inglaterra. Todo ello mientras a Salvador no le acaba de convencer Valentín y, siendo honestos, no es para menos. Éste no tarda en colarse, en mitad de la noche, en la habitación de María Fernández. ¿Cuáles son sus intenciones?

Mauro, por su parte, ha resuelto prácticamente todos los problemas de los lacayos y doncellas. Poco después, se descubre que todo forma parte de una prueba por parte de Rómulo y Pía, para tratar de confirmar las habilidades del joven. Todo ello mientras Petra trata de convencer a su hermano de que no vaya a la Guardia Civil, lo que provoca que realice una gran confesión. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.