Portadas de las revistas del corazón de hoy: imágenes exclusivas de Tana Rivera y Roca Rey

Este miércoles 15 de abril, como suele ocurrir cada semana, las revistas del corazón publican nuevos números. Con ellos, hacen todo lo que está en su mano para intentar ofrecer a los lectores no solamente entrevistas, sino también fotografías exclusivas de diversos temas de actualidad. Es un hecho que su principal objetivo siempre es dejar a todos sin palabras, y en la gran mayoría de ocasiones lo logran con creces. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer las portadas de ¡Hola!, Lecturas, Diez Minutos y Semana para hoy, miércoles 15 de abril.

El rey Juan Carlos I posa junto a parte de su familia en París

La revista ¡HOLA! cede protagonismo en su portada a una de las citas que más ha dado de qué hablar esta semana. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la entrega al rey emérito de un premio literario por Reconciliación, sus memorias, por parte de la asociación francesa Lire La Société. Así pues, encontramos fotografías exclusivas del rey junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y su nieto, Froilán de Marichalar.

Por si fuera poco, en la portada también encontramos a otros dos de los protagonistas de estos días, como son Tana Rivera y Andrés Roca Rey. La revista publica imágenes exclusivas sobre la pareja, pero también brinda información sobre su relación sentimental. Además, cuentan todos los detalles sobre la muerte de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero.

El noviazgo de Tana Rivera y Andrés Roca Rey

La revista Semana centra su atención en el duro revés personal que ha sufrido Sara Carbonero tras la pérdida de Goyi Arévalo, su madre y su pilar fundamental. Es más, comparten datos sobre ese último adiós que se produjo el pasado lunes en Corral de Almaguer, en Toledo. En esa despedida, la presentadora estuvo acompañada de su pareja Jota Cabrera, de Iker Casillas y de grandes amigos, como es el caso de Isabel Jiménez.

Por si fuera poco, en esta entrega se dan muchos más detalles sobre el romance de Tana Rivera y Andrés Roca Rey, que ha comenzado hace unos cuantos días más y del que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente todavía. Todo ello a pesar de que hemos podido ver la primera imagen de ambos juntos y Fran Rivera lo ha confirmado. Además, en portada, encontramos una entrevista exclusiva a Arturo Valls.

La infanta Sofía disfruta de Madrid junto a sus amigas

Diez Minutos comparte imágenes exclusivas del plan que realizó la hija del rey Felipe IV junto a sus amigas. Recordemos que ha visitado recientemente la capital por Semana Santa, por lo que ha aprovechado para reunirse con su círculo más cercano. Entre otras cuestiones, ha sido captada con algunas amigas del Santa María de los Rosales, el que fuese su colegio.

Por si fuera poco, no solamente dan detalles de la muerte de la madre de Sara Carbonero, sino también de la pareja inesperada que han formado Roca Rey y Tana Rivera. Además, en exclusiva, dan a conocer la relación que Alexia Rivas ha comenzado con la ex pareja de Luján Argüelles.

Sara Carbonero, desolada tras la muerte de su madre

Esta semana, la revista Lecturas ha querido dar protagonismo a la periodista y al durísimo golpe que ha supuesto a su vida la pérdida de Goyi Arévalo, su madre. A pesar del varapalo, Sara Carbonero no estuvo sola en ningún momento, puesto que estuvo rodeada de familiares y amigos. Además, Iker Casillas también se desplazó hasta Corral de Almaguer, en Toledo, para estar con su ex pareja y madre de sus hijos en estos momentos tan complicados.

En cuanto al resto de noticias, hacen hincapié en la visita de Shakira a España y su entrevista en Al cielo con ella. La colombiana no solamente se pronunció sobre la ruptura con Piqué, sino también sobre la prohibición que ha impuesto a sus hijos, Milan y Sasha, con el ex futbolista. Todo ello mientras se ofrece información sobre la gran fortuna que Santiago Segura ha acumulado en los últimos años.