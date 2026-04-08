Portadas de las revistas del corazón de hoy: Isa Pantoja disfruta de la Semana Santa con María del Monte

Este miércoles 8 de abril, como ocurre cada semana, las revistas del corazón publican nuevos números, con los que tratan de ofrecer a los lectores tanto entrevistas como fotografías exclusivas de diversos temas de actualidad. Es evidente que su intención siempre es dejar a todos sin palabras, y en la gran mayoría de ocasiones lo consiguen, ¡y con creces! Tras la exclusiva de Lecturas la semana pasada donde confirmó la relación de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, es el momento más que perfecto para conocer las portadas de ¡Hola!, Lecturas, Diez Minutos y Semana para hoy, miércoles 8 de abril.

Ronna Keith realiza un reportaje junto a los hijos con Papuchi

La revista ¡Hola! muestra en su portada una de las entrevistas más esperadas: Ronna Keith, última mujer de Papuchi, aparece junto a Jaime y Ruth, los hijos que tuvo con el padre del artista. Y todo con motivo del vigésimoquinto aniversario de su boda. La viuda de Papuchi ha realizado un reportaje en exclusiva en su casa de Miami, donde confiesa cómo es su vida actual, completamente alejada del foco mediático.

Por si fuera poco, en la portada de esta revista encontramos dos noticias más. Por un lado, la estancia del rey Juan Carlos I por la Península ibérica, desde su paso por Sevilla para asistir a la corrida de toros de la reaparición de Morante de la Puebla hasta sus días de descanso en Portugal. Por otro lado, mencionan el regreso de Kate Middleton tras ser fotografiada con su hija Charlotte en una Pascua un tanto «agridulce».

La reina Sofía y sus hijas disfrutan juntas de la Semana Santa

Lecturas ha apostado por esta noticia para su nuevo número. De esta forma, comparten detalles de los días que ha disfrutado la reina junto a las infantas Elena y Cristina en Mallorca, Murcia y Cartagena. Un plan que llega tras un duro comienzo de año, tras la pérdida de su hermana Irene de Grecia y su íntima amiga Tatiana Radwill. De hecho, en el artículo firmado por Pilar Eyre, se confirma que la emérita «vuelve a sonreír».

Además, queda espacio para las imágenes de Isa Pantoja junto a su madrina, María del Monte, disfrutando juntas de la Semana Santa. Entre otras cuestiones, la revista asegura que la artista estaba «ejerciendo de abuela» de Alberto, el hijo mayor de la influencer. Por si fuera poco, hacen hincapié en las declaraciones de Aitana en el concierto de Rosalía y en la reaparición de Kate Middleton en la Pascua.

La respuesta de Irene Rosales a Kiko Rivera

En cuanto a la revista Semana, la gran protagonista es la ex nuera de Isabel Pantoja. En los últimos días, Irene ha estado en el centro del huracán de forma involuntaria tras las duras declaraciones de Kiko Rivera en De Viernes. De esta forma, han querido recoger las palabras que ha dicho la sevillana a su llegada a El tiempo justo como nueva colaboradora: «Siempre hay que ser buena persona, la gente no agradece, pero la vida sí», recogen en la portada.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Irene Villa ha hablado en exclusiva con esta revista para recordar su «duro pasado» y que, como consecuencia de lo sucedido, lleva «toda la vida luchando». Todo ello mientras mencionan que Rosalía ha hecho «historia en España» con su LUX Tour y vemos cómo Isa Pantoja y María del Monte han disfrutado juntas de la Semana Santa.

Aitana hace una confesión sobre su vida sentimental

La protagonista de Diez Minutos es la artista catalana, y todo por las declaraciones que realizó durante uno de los conciertos de Rosalía en Madrid. Sin mencionar el nombre, confesó que una de sus ex parejas le aseguró que, a partir del año de relación, podía serle infiel. Todo ello mientras se ha hecho balance de la nueva vida de Aitana desde que comenzó su noviazgo con Plex.

Por si fuera poco, en la portada de la mencionada revista comparten unas imágenes exclusivas del tenso encuentro que han tenido Álvaro Morata y Alice Campello en Milán, mientras que Noemí Salazar ha decidido abrir las puertas de su «magnífico chalé» en un reportaje en exclusiva. Además, la actriz Eva Isanta se sincera con Diez Minutos, donde reconoce que quiere «tener viva a su chica interior».