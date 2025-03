¿Cómo puede estar Pelayo Díaz en ‘Pasapalabra’ mientras está en Honduras en ‘Supervivientes’?

Pelayo Díaz se ha convertido en uno de los personajes más polémicos y que ha sabido cambiar continuamente de cadena en cadena. Su salto a la popularidad fue gracias a Cámbiame, programa de Telecinco en el que trabajó como estilista, pero con el paso de los años ha aparecido en formatos de Antena 3 y TVE. Su relación con Telecinco se ha retomado en este año 2025 debido a que es uno de los fichajes de Supervivientes, donde en los primeros días se ha convertido en uno de los concursantes que más minutos está protagonizando en los primeros días de convivencia en Honduras. Por eso, su presencia en Pasapalabra entre el 18 y el 20 de marzo de 2025 ha sorprendido a todos los espectadores. ¿Cómo es posible que esté en dos programas y que lo haga a miles de kilómetros de distancia?

El influencer es un invitado habitual del programa cultural que presenta Roberto Leal, pero lo era incluso cuando se emitía en Telecinco, por lo que su presencia está casi asegurada un par de veces al año. Por lo tanto, no es nada extraño que haya vuelto al plató de Antena 3, esta vez para ayudar a Rosa y Manu en su objetivo por conseguir el premio. Para eso no abandonará Honduras, ni mucho menos, ya que el programa de supervivencia es en completo directo y los concursantes no pueden abandonar las playas en las que viven, salvo temas de fuerza mayor como problemas médicos y los temporales, como el que los azotó la semana pasada.

En cambio, Pasapalabra graba en una jornada hasta tres programas, la manera en la que se reduce a una sola jornada la aparición de los famosos en plató. Además, con ese ritmo, trata de poner más fácil a los concursantes el poder compaginar su participación con sus obligaciones diarias, ya que muchos deben trabajar o atender a su familia. Eso por eso que el concurso se graba dos días a la semana.

El equipo de Roberto Leal cuida mucho las agendas de los invitados y concursantes, por lo que graba con mucha antelación los programas que se emiten en Antena 3. Por eso mismo, el paso de Pelayo Díaz es posible que se grabase hace muchas semanas, incluso más de un mes antes de que se lanzase del helicóptero.

Pero no es la primera vez que el estilista está en dos programas a la vez, porque esta situación ya ocurrió el pasado seis de marzo, cuando Mediaset estrenó Supervivientes. Mientras millones de personas veían a Díaz saltar desde el helicóptero y comenzar la aventura, otros (un número menor) le pudo ver como invitado de Maestros de la costura Celebrity.

De nuevo, todo lo que ocurría en Honduras era en riguroso directo, mientras que el programa de los costureros se grabó tiempo atrás. Otra vez las casualidades hicieron que el influencer apareciese en el mismo momento en Telecinco y fuese protagonista de TVE, aunque allí fue una pequeña aparición junto a la actriz Rossy de Palma y la cantante Marta Sánchez.