La segunda colaboración de Paulo Londra y Ed Sheeran ya tiene fecha de lanzamiento. El próximo viernes 11 de agosto finalmente verá la luz Noche de Novela, su nueva colaboración y una de las canciones más esperadas de este verano.

Noche de Novela se trata del cuarto adelanto del próximo álbum de estudio de Paulo Londra, en esta nueva etapa musical que comenzó hace unos meses, así como del último single que verá la luz antes de la llegada de su nuevo proyecto discográfico.

Se trata además, de la segunda colaboración de ambos artistas, después de que el artista argentino participase en el sexto álbum de colaboraciones del británico, en la canción Nothing On You.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Warner Music Spain (@warnermusicspain)

De momento, el artista argentino ya ha compartido un pequeño adelanto de este nuevo single a través de sus redes sociales, así como también ha compartido la fecha de estreno de la canción, ante la insistencia de miles de fans, que desde su anuncio no ven la hora de escuchar esta canción.

“Dejé los males afuera” se puede escuchar decir a Paulo Londra en el pequeño adelanto de Noche de novela que ha compartido a través de su cuenta de Instagram, donde también se puede ver al músico argentino junto a Ed Sheeran durante la grabación del videoclip. Un videoclip del cual, no cabe duda de que será un auténtico éxito.

Por otro lado, recientemente el artista británico Ed Sheeran habló sobre su amistad con Paulo Londra, asegurando que en su opinión: “sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo” enfatizó, el artista británico. “Como ser humano tiene un gran corazón”, añadió.