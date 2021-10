Este martes los nervios jugaron una mala pasada a David en ‘Pasapalabra’. El concursante arrancó el programa con buen pie, sin embargo, un error demasiado pronto El Rosco, facilitó el camino a Orestes, que finalmente se convirtió en el vencedor del programa.

Orestes se quedó a tan solo dos letras de llevarse el bote, que ya suma 220.000 euros. Fue además el primero en empezar El Rosco, con 164 segundos para resolver las 25 letras del mismo. Un tiempo más que de sobra para conseguirlo, que el concursante quiso agradecer a sus compañeros del equipo naranja por haberle ayudado tanto.

«Es muchísimo tiempo, gracias», comentó antes de iniciar el rosco. Tras un acierto, Orestes decidió pasar palabra y llegó el turno de David. El concursante, tenía bastante menos tiempo que su rival, 124 segundos para resolver las 25 letras, y con algo de nerviosismo llegó a la letra D, donde falló la respuesta.

💥 ¡@OrestesBarbsalc vuelve a proclamarse ganador! ¡Está imbatible últimamente! Veremos qué sucede mañana a las 20 h porque tendremos silla azul. ¡Gracias por estar aquí una tarde más! 🥰 https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra381 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 26, 2021

Esto hizo que David no pudiera llevarse el bote del programa, pero no le impidió luchar por la victoria del día, por la que luchó hasta el final. No obstante, Orestes le adelantó durante la primera vuelta sin apenas pestañear.

Orestes terminó la primera vuelta de El Rosco con 20 aciertos y 55 segundos de margen. Por otra parte, David demostró que no estaba siendo su tarde al volver a fallar, en esta ocasión en la letra S.

Finalmente, Orestes se equivocó en la letra Y, quedándose sin opciones de ganar el bote, pero igualmente se proclamó ganador del día. Por lo tanto, este miércoles será David el que se enfrente a la temida silla azul del programa, jugándose su continuidad en ‘Pasapalabra’.