El pasado martes 7 de noviembre First Dates regresó a Cuatro en horario prime time para presentar a la audiencia los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde una de las parejas protagonistas fue la formada por Inma y Pepe.

«Me siento un ‘chuleta’. Soy bajito, pero tengo éxito porque tengo mucha labia. Me encanta el baile y en el baile me siento como ‘El Capitán Trueno’», se presentaba el comensal de 72 años. Carlos Sobera le preguntó qué tipo de mujer andaba buscando, una cuestión que no dudó en responder haciendo mención a una larga lista de requisitos.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7N en directo en @cuatro! 🔴 https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/vbsDqKR0yI — First Dates (@firstdates_tv) November 7, 2023

Su cita de la noche fue Inma, una mujer de 66 años que señaló ser muy moderna porque no quería hacerse mayor. Sin embargo, esa modernidad no le gustó demasiado a Pepe. «Normalmente te guste o no una señora, hay que halagarla para que se sienta bella», señaló. «Le veo bien, que voy a pedir más, una mujer como yo que voy a pedir», dijo ella, por su parte.

Durante la velada se fueron conociendo un poco más, descubriendo que comparten el mismo cantante favorito, Camilo Sesto. «A mí me encantaba mucho, era muy maricón…», dijo Pepe. Una forma de expresarse que a Inma no le agradó. «No digas eso que está feo. Se dice gay. Hay que respetar», señaló ella.

Pepe, ante la regañina de su cita en #FirstDates7N: “Gay es en inglés, pero nosotros no somos ingleses”https://t.co/kQ7cUbGY3G — First Dates (@firstdates_tv) November 7, 2023

Por su parte, el soltero le explicó que, a su edad, era muy complicado que le hiciesen cambiar su lenguaje por palabras inglesas. «No son palabras españolas», añadía. «Yo tengo 66 años y…A mí la palabra ‘maricón’ no me gusta porque me parece una falta de respeto», explicó Inma.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, la soltera se mostró muy agusto con Pepe. «Yo creo que hay química», destacó. Pero, desafortunadamente, el soltero no opinaba lo mismo. «Le he dado un beso para quedar bien», declaraba Pepe. Fue por ello que ella sí quiso seguir conociéndole en una segunda cita, pero él no dudó en rechazarla.