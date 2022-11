Oruga sorprende con el lanzamiento de ‘Muerto’ como nuevo single

A nivel musical, el 2022 no nos está decepcionando para nada. Si de artistas revelación se trata, una de las agrupaciones que más está sonando durante los últimos meses es, sin lugar a duda, Oruga. Compuesta por dos hermanos, Nico y Lucas, la banda se caracteriza por traer esperanza a través de sus canciones, algo que no nos viene nada mal en los tiempos que llevamos.

Durante los últimos meses han sido varios los temas que han ido sacando a la luz, destacando sencillos como La Piedra y la Rueda, Todo es muy bonito o Camino de la nada. Ahora han regresado y lo han hecho de la mano de Muerto, el cuarto single adelanto que formará parte del tracklist del álbum debut de Oruga.

Disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming, la agrupación ha grabado el sencillo en los estudios Box de Madrid, de la mano de Eugenio Muñoz. Una pieza única e inigualable con la que está causando furor entre sus seguidores, y no es para menos. Y es que, con Muerto el duo está dejando claro que vienen pisando fuerte con su próximo proyecto discográfico.

Guitarras, bajos retumbantes sobre baterías y sintetizadores son algunos de los sonidos que han dado forma a este nuevo tema de Oruga. Una canción que atrapa desde la primera escucha y con la que no volver a darle al play es una misión prácticamente imposible. Eso sí, de momento, el videoclip oficial del single no ha sido publicado, pero eso no impide que sus fans estén pendientes ante cualquier movimiento por parte del dúo.

Sea cuando sea, lo que está claro es que Nico y Lucas han aterrizado en el panorama musical con un solo objetivo, arrasar con todo. Una meta que parecen estar consiguiendo poco a poco. ¡Dale al play!