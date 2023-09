Olivia Rodrigo consigue un hito histórico con todas las canciones de ‘Guts’

.@oliviarodrigo’s «Guts» debuts with 60,368,716 streams on the daily Global Spotify Chart (September 8, 2023)

Olivia Rodrigo has now charted a total of 24 songs on the Global Chart, of which:

6 have reached the top 5

12 the top 10

22 the top 20 pic.twitter.com/oF1NZPuxlh

