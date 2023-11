Recientemente, hemos podido disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrir sus puertas para recibir a otros tantos comensales que llegaban con ganas de encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Estefanía y Javi.

La primera en llegar a First Dates fue la comensal, que dejó claro cómo era su hombre ideal: «Respetuoso y caballero, eso es fundamental». Javi no tardó en entrar al restaurante, por lo que Estefanía dio a conocer cuál fue su primera impresión nada más verle: «Físicamente no es un hombre que lo vea y me entren maripositas. Pero bueno, no hay que cerrar las puertas a nadie».

De esta forma, la soltera se reafirmó: «No está mal aunque no es mi prototipo». Nada más pasar a su mesa, empezaron a hablar sobre sus aficiones. Aun así, Estefanía se dio cuenta de un detalle que no quiso pasar desapercibido. ¿En qué consistía? Su cita había acudido al restaurante con un chicle en su boca.

«Ha venido con un chicle. No se lo voy a tener en cuenta pero bueno… Es algo que por los nervios puede pasar. No es apropiado», confesó ante las cámaras del programa. Poco después, el soltero se quitó el chicle de la boca y trató de explicar el motivo por el que lo llevaba: «He entrado con un chicle porque primero me había comido un caramelo y sabía malísimo, y he tenido que comer el chicle para quitar el sabor».

La cita continuó pero, desde luego, nada estaba saliendo como esperaban. ¡Ni mucho menos! Javi no tardó en confesar a las cámaras de First Dates que ve a Estefanía «demasiado vergonzosa, la he visto cortada». Recordemos que el soltero no solamente se animó a bailar, sino también a cantar, en plena cita.

Estefanía no daba crédito: «El muchacho canta regular. Yo me esperaba otra cosa la verdad. Por educación no le he dicho nada». Desde el principio, se notaba a leguas que entre ellos no había ningún tipo de conexión por lo que la decisión final no fue una sorpresa para nadie. De hecho, la soltera explicó por qué no quería tener una segunda cita con Javi: «No me gustaría tener una segunda cita porque cuando te he visto no he sentido esas mariposas».