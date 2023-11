‘First Dates’: un ex jugador del Atlético de Madrid acude al programa en busca del amor

Cada vez son más las personas que deciden probar suerte en First Dates. El popular programa de Cuatro regresó una noche más al prime time de la cadena y lo hizo con una nueva tanda de solteros. Un encuentro donde la audiencia pudo comprobar de primera mano como una ex celebridad del mundo del deporte se presentó en busca de su media naranja.

«Me retiré este año, pero me he dedicado toda la vida al fútbol. Ahora soy asesor», le explicaba el ex jugado de fútbol a Carlos Sobera. Fue entonces cuando el público pudo reencontrarse con Rufino Segovia del Burgo, de 38 años.

El madrileño perteneció a las canteras del Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Una carrera donde dio el salto a la Primera División en la temporada 2005/06, época en la que Pepe Murcia entrenaba a los rojiblancos. Con el paso de los años fueron varios los equipos que formaron parte de su vida, entre ellos, el Valladolid Promesas, Águilas F.C., UD Melilla, CD Toledo, en nuestro país.

Lejos de dejarlo ahí, el joven recorrió el mundo con equipos de fútbol de países como Hungría (Budapest Honvéd FC), China (Kitchee SC), Rumanía (ACS Poli Timișoara) y Malasia (Selangor FA). Ahora, y tras retirarse de esta modalidad deportiva, el soltero busca a su mujer ideal. De esta manera, Rufino conoció a Alejandra, su cita.

«Soy bailarina y para mí la danza es una transformación mental y espiritual. He estudiado ballet clásico, ahora doy clases virtuales mientras sueño con montar su propia academia», señaló la joven. «Desde los 28 años perdí la ilusión por el fútbol, y eso que me ha dado de comer toda mi vida», afirmó el deportista a su cita.

Rufino aprende el verdadero significado de la palabra ‘mulata’ en #FirstDates8N: “No es una palabra bonita” https://t.co/JkcaiFg12O — First Dates (@firstdates_tv) November 8, 2023

Una de las cosas que más le sorprendió a Rufino de su cita fue el hecho de que tuviese su misma edad. «Por tu color de piel me parecías más joven», le confesó. «Es que soy negra», respondió Alejandra. Pero, el madrileño no estaba tan convencido, pues para él la peruana era más bien mulata. Una palabra que a la comensal no le hizo nada de gracia.

«No es una palabra bonita para la gente afrodescendiente porque tiene una connotación de mula, de maltrato», destacó. Tras pasar una velada muy amena donde no dudaron en unirse a la pista de baile, los solteros lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates.

Así pues, el ex jugador del Atletico de Madrid sí quiso seguir conociendo a Alejandra. «Es majísima», destacó. Ella, por su parte, también se quedó con ganas de seguir conociendo a Rufino. «Me ha parecido un tipo muy transparente», declaró. Palabras con las que pusieron final a su cita en el programa y abrieron la puerta a un nuevo encuentro juntos fuera.