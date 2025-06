La industria de la interpretación llora la pérdida de otra de sus queridas estrellas. Tal y como se ha informado de manera oficial, Jonathan Joss, conocido actor que prestaba su voz a John Redcorn, vecino de Hank Hill, en la exitosa serie animada King of the Hill, ha fallecido en un tiroteo a los 59 años. Un terrible suceso que, según han informado las autoridades, tuvo lugar el pasado domingo, 1 de junio, en la localidad de San Antonio, Texas (EE. UU.). El crimen está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Policía de Atlanta (APD) y todavía no se ha determinado la causa concluyente. Pero, diversos medios de comunicación apuntan a que podría ser el resultado de un crimen de odio donde la orientación sexual del artista podría haber estado implicada.

Según informa Los Angeles Times, las autoridades locales no han descubierto los detalles de este suceso. Pero, han encontrado y arrestado al presunto autor del asesinato de Jonathan Joss. Y es que, según se ha reportado, el supuesto acusado ha sido identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años. Asimismo, y debido a lo vivido, Tristan Kern de Gonzales, el marido del actor fallecido, se ha pronunciado en redes sociales. Lejos de quedarse callado, ha explicado que él y su marido estuvieron «involucrados en un tiroteo mientras revisábamos el correo en el lugar de nuestra antigua casa».

«Esa casa fue quemada después de más de dos años de amenazas de personas en la zona que repetidamente nos dijeron que la prenderían fuego. Reportamos estas amenazas a las fuerzas del orden varias veces y no se hizo nada», revela en su cuenta de Facebook.

«A lo largo de ese tiempo fuimos acosados regularmente por personas que dejaron claro que no aceptaban nuestra relación. Gran parte del acoso fue abiertamente homófobo», agrega públicamente. Asimismo, Tristan Kern de Gonzales quiso revelar en el comunicado cómo sucedió todo.

«(Un hombre) se nos acercó. Comenzó a gritarnos insultos homófobos violentos. Entonces levantó un arma y disparó», escribe. Además, con el objetivo de aclarar cualquier tipo de rumor, ha indicado que ellos no estaban en posesión de ningún arma de fuego. «Jonathan y yo no teníamos armas», señala.

Lo que comenzó como una salida normal en pareja, tristemente, acabó de la peor manera posible. Pero, a pesar del impacto del momento, Tristan Kern de Gonzales ha revelado que Jonathan Joss lo apartó de un empujón. Un rápido gesto con el que le salvó la vida.

«Fue asesinado por alguien que no soportaba ver a dos hombres amándose», sentencia. Un terrible crimen que ha conmocionado por completo a todos. De hecho, en redes sociales, muchos seguidores del artista han querido expresar su pesar y condolencias a su familia.