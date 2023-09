Música Morat pone fin a su silencio musical con ‘Feo’, su esperado nuevo single

El quinto disco de Morat ya está en camino. Cuando se cumplen ocho meses desde el lanzamiento de Si ayer fuera hoy, su cuarto disco, el grupo colombiano anunciaron el pasado mes de abril que ya está trabajando en M5, su quinto trabajo discográfico.

A través de sus redes sociales, los integrantes de Morat han compartido que ya han comenzado a trabajar en varias canciones de su nuevo álbum de estudio. Un disco que llegará tras el éxito rotundo de Si ayer fuera hoy tanto en España como en Latinoamérica.

Y ahora, han presentado un nuevo single, titulado Feo. Bajo la influencia y la inspiración de The Beatles, el grupo colombiano ha puesto fin a su silencio musical con el lanzamiento de Feo, su nuevo sencillo. Una canción muy esperada por sus fans, que ha visto la luz este 5 de septiembre. .

«Nos sentimos realmente inspirados por The Beatles… Nos encanta el hecho de que no todas sus canciones sean súper serias. No todo tiene que ser súper dramático, y queríamos que Feo fuera muy sencillo… Empezó como una broma, en plan: ‘¡Soy tan feo que no quieres hacerme caso!», decía Juan Pablo sobre la historia de su nuevo single.

Tras el lanzamiento de su nueva canción, los integrantes del grupo escribieron en sus redes sociales: «Después de un ratote volvemos con música nueva. Gracias por el amor que le dan a nuestra música y nos vemos para cantar en un concierto en su ciudad. Estén pendientes a más noticias».

Feo es una canción que solamente les llevó 15 minutos componer. Una canción con un estribillo muy pegadizo, que como era des esperar ha cautivado a sus fans desde el primer segundo. De esta forma, Morat regresa a la música por todo lo alto una vez más.