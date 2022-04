Molina Molina, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en la industria musical de nuestro país. Siempre se ha caracterizado por tener un estilo de lo más personal en la música, tanto es así que sus canciones se han convertido en la banda sonora perfecta en la vida de muchísimas personas. ¡Muchos se sienten realmente identificados!

Recientemente, el intérprete de ‘Lógico’ ha sorprendido con un nuevo single. Se trata de un perfecto adelanto de su segundo álbum, que verá la luz en otoño de este mismo año. ‘Siento que me muero’ ya está disponible en las plataformas digitales y, como era de esperar, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Estamos ante un tema que viene repleto de energía positiva pero, sobre todo, de muchísima frescura. En cuanto a lo musical, estamos ante una perfecta fusión entre el pop electrónico con otros elementos como el indie pop o, incluso, el dance. Una combinación con la que, desde luego, ha acertado de lleno.

YA ESTÁ DISPONIBLE “Siento que Muero” en todas las plataformas. La has escuchado ya?

❤️🫦❤️ pic.twitter.com/13VxKtE4z6 — Molina Molina (@soymolinamolina) April 7, 2022

Con ‘Siento que me muero’, Molina Molina ha vuelto a dar un golpe en la mesa para demostrar el gran talento que tiene no solamente para interpretar canciones sino también para componerlas. Es más que evidente que tiene un don para reflejar historias tan sorprendentes como esta, que está cargada de determinación.

El cantante deja claro que ha comenzado una nueva etapa en su trayectoria profesional. De esta manera, no duda en apostar fuerte con una música más intrépida y explícita, donde hay espacio para fusionar diversos estilos. Además, ‘Siento que me muero’ ha sido grabado con el productor Aaron Rux, suponiendo la confirmación absoluta de que este artista es el heredero indiscutible de los grandes maestros del género pop de nuestro país. ¡Nos encanta ‘Siento que me muero’!