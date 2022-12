Mike Bahía sorprende con ‘De qué manera’, su nuevo single

Mike Bahía está viviendo uno de los momentos más bonitos de su trayectoria profesional. El artista ha arrasado con una nueva gira mundial en el que ha agotado las entradas en varios países de Latinoamérica. Por ese mismo motivo, y para cerrar este 2022 como se merece, ha querido sacar a la luz una nueva canción.

Ésta lleva por título De qué manera. Se trata de una salsa que tiene un objetivo muy concreto: homenajear a Cali, su ciudad natal. Este tema ha sido compuesto y producido por el propio Mike Bahía junto a Keityn, así como el equipo de La Creme. Por si fuera poco, también cuenta con otro de los productores más consagrados del momento: OILO.

Por lo tanto, estamos ante un proyecto verdaderamente especial para poner la guinda al pastel a este año, uno de los mejores de la vida de Mike Bahía. “Yo soy de Cali y desde hace mucho tiempo quería sacar una salsa. Es la música con la que crecí y la he logrado incorporar a algunas canciones en vivo en mis recientes giras de conciertos”, asegura el artista sobre De qué manera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIKE (@mikebahia)

“Mucha gente piensa que soy de alguna otra ciudad de Colombia, pero yo vengo de Cali, la capital mundial de la salsa, en donde se respira y se vive la salsa en todo lugar por donde pases”, continuó diciendo Mike Bahía. “Cuando Keityn me envió la primera maqueta del track desde el estudio de grabación me encantó, y fui a terminarla sin pensarlo dos veces”, reconoció.

Una de las cuestiones que más llama la atención tiene una estrecha relación con un tema que triunfó en los 2000. Estamos hablando, cómo no, de Ya no es igual de Two Flow, una reconocida agrupación colombiana. Un guiño que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

Para el videoclip de De qué manera, el equipo de Mike Bahía quiso grabarlo inspirándose en la estética de la salsa en la década de los 80, así como esos lugares donde los amantes del género iban a bailar en la ciudad de Cali. Este tema estará incluido en el tercer álbum de Mike Bahía que verá la luz a principios de 2023. Un adelanto que nos deja ver todo lo que está por venir. ¡Espectacular!