Metallica volverá a España. El grupo ha anunciado que su M72 WORLD TOUR 2023-2024 pasará por nuestro país, concretamente con dos conciertos en Madrid. Unos conciertos cuyas entradas saldrán a la venta esta misma semana a la venta, aunque no se celebrarán hasta 2024.

A lo largo de esta gira el grupo estadounidense de metal ofrecerá dos conciertos en cada ciudad. De esta forma, en cada concierto habrá un setlist distinto, así como también habrá invitados diferentes en cada una de las noches.

En Madrid, el cuarteto estadounidense actuará en el Estadio Cívitas Metropolitano los días 12 de julio de 2024 junto a Architects y Mammoth WVH y el domingo 14 de julio de 2024 junto a Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA — Metallica (@Metallica) November 28, 2022

La gira M72 WORLD TOUR 2023-2024 será el tour de presentación de 72 Seasons, su nuevo disco, que verá la luz el 14 de abril de 2023. Además, tal y como ellos mismos han anunciado, un porcentaje de los ingresos de la venta de las entradas irá destinado a la fundación All Within My Hands.

Por otro lado, a lo largo del 2o23, el grupo actuará en Estados Unidos, con algunas paradas en Europa, en ciudades como Ámsterdam, París, Hamburgo y Gotemburgo. Sin embargo, la mayor parte de los conciertos de su etapa europea tendrán lugar en 2024,

La gira europea de Metallica en 2024 serán un total de diez conciertos en cinco ciudades: Múnich, Helsinki, Copenhague, Varsovia y finalmente Madrid. El abono de las entradas para los 2 días estará a la venta el viernes 2 de diciembre en los canales oficiales de Live Nation y Ticketmaster. Por otro lado, un número limitado de entradas de día saldrán a la venta a partir del 20 de enero de 2023.