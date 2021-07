Rocío Flores ha encontrado en Marta López una de sus aliadas en ‘Supervivientes 2021’. La hija de Rocío Carrasco y la colaboradora tienen una persona muy importante en común, Olga Moreno, y eso ha hecho que los cimientos de su relación se fortalezcan.

Por ello, en todos los platós en los que han estado juntas, se han mostrado muy unidas. Sin embargo, este miércoles no fue nada fácil para ninguna de las dos, ya que ha habido un momento muy tenso protagonizado por ellas dos.

Todo comenzó después de emitirse las imágenes de los robos que Olga Moreno había cometido en ‘Supervivientes’. Y es que a Rocío Flores le ha costado mucho defender a la mujer de su padre, Antonio David Flores, llegando a tachar su comportamiento de “indefendible”.

Marta López no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerle LA PREGUNTA a Rocío Flores 💥 https://t.co/fR6iCIDK6m #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/Pu5GPboqBO — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

Por el contrario, Marta López ha defendido a su amiga a capa y espada, sin importarle las críticas de sus compañeros en el plató. Y aunque Rocío intentó sumarse al alegato de Marta, dijo algo que no sentó nada bien a la colaboradora.

Rocío intentó justificar la actitud de Olga Moreno, destacando que en la actual edición de ‘Supervivientes’ ha primado la deslealtad. Unas palabras que, desde luego, no han sentado nada bien a Marta López.

La colaboradora no ha podido quedarse callada y ha soltado un: “No es verdad. No entre todos no. Habla de algunos”, le ha dicho muy seria a la hija de Rocío Carrasco. De esta manera, le daba un toque de atención por lo que acababa de decir, protagonizando un momento de mucha tensión en el plató del programa.