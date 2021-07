En manos de la audiencia estaba que Olga Moreno pudiese recibir una de las sorpresas más bonitas hasta la fecha, y así ha sucedido. Los espectadores se decantaron por la malagueña para que recibiese una caja con fotografías y cartas. Al recibir la recompensa, la concursante se emocionaba como nunca antes lo había hecho en ‘Supervivientes’.

“Qué foto tan bonita de David con mi madre. ¡Te amo! Jo, es que cada foto guarda un recuerdo”, explicaba la superviviente a sus compañeros Tom Brusse y Gianmarco Onestini, que han compartido ubicación unos días con ella. Las fotografías comenzaron a remover los sentimientos de la malagueña, pero sin duda lo que más le llegó al corazón fueron las cartas.

“Hola, soy Lola. Lo estás haciendo genial. Te apoyamos mucho”, son las palabras que leyó en primer lugar. La carta pertenecía a su hija pequeña, que trató de hacerle llegar el máximo apoyo y cariño. A esta emotiva experiencia se sumaron Rocío Flores y David Flores. “Jamás imaginé que tendrías esta fortaleza en todos los sentidos de tu vida. Queda poco, aguanta por favor. Me haces mucha falta por aquí. Te adoro, siempre tuya tu Rori”, escribía la joven a Olga Moreno.

Después vino la carta de David Flores, un niño al que quiere y adora la concursante, como ha alegado en más de una ocasión. “Hola Oa. Soy tu niño de tu alma. Eres la mejor superviviente de la historia de este concurso”, le decía el joven. En este momento de emotivos mensajes no podía faltar su marido, Antonio David Flores, que también decidió escribirle unas palabras de ánimo y muestras de cariño.

.@MorenooOlga recibe mensajes de amigos y familiares: «A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca» 🔵 #SVGala13 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/tXPbAazvil — Supervivientes (@Supervivientes) July 1, 2021

“Te enviamos toda la fuerza del mundo. Sigue fuerte, no te rindas. No te imaginas cómo disfrutamos viéndote haciendo las pruebas y las que liamos en casa cuando ganas. Eres la reina de la noria. Gracias por todos los momentos y no olvides una cosa: A ti te sobre lo que otras no han tenido nunca”, transmitió el marido de Olga Moreno a la concursante.

Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntar directamente a la malagueña por esta llamativa declaración y la concursante reconocía “de qué se trata”, pero negó rotundamente que hubiera sido un dardo envenenado a Rocío Carrasco. En ‘Supervivientes: Tierra de nadie”, Rocío Flores también negó que esas palabras fueran dirigidas a su madre y manifestó que “la frase de mi madre es vergonzosa”, aludiendo al famoso “no tiene coño”.