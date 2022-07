Maluma intenta pasar desapercibido entre sus fans con este look y no lo consigue

El artista colombiano ha causado sensación con su nuevo look en Los Ángeles al acudir ‘camuflado’ a la tienda Macy’s para comprar su colección de ropa de verano. Con una extravagante peluca, Maluma ha decidido salir a las calles de la ciudad y grabar la reacción de la gente al verle.

Maluma ha puesto a sus fans a prueba con un experimento social de lo más aventurado. El cantante, con más de 62 millones de seguidores en Instagram, planeó ir a la tienda en la que se está vendiendo su colección de verano con una peluca azul y engañar así a los posibles fans que se pudiera encontrar a su paso.

Pero no le resultó fácil pasar desapercibido, pues la peluca que se puso llamó la atención de todo el mundo. “Cuando quieres ir a Macy’s a comprar tu línea de ropa usando una peluca y no sirve de NADA”, posteó vía Instagram el artista junto al vídeo que grabó para echarse unas risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

Decenas de personas le reconocieron aun con el look con el que Papi Juancho presumía. Y es que era de esperar que anduviese por las calles de Los Ángeles o de cualquier otro sitio, llevando peluca o no, la gente se iba a acabar dando cuenta de quién de verdad se escondía bajo esa melena artificial.

El intérprete de Cuatro Babys y Sobrio acompañó su look con unas gafas de sol y una gorra rosa. Aun así, resulta difícil el hecho de no reconocer a Maluma por la calle, pues sus andares y su sonrisa hacen de este una de las caras más reconocibles del mundo de la música. Quizás le delató el look tan extravagante que llevaba o quizás fue la cámara que le acompañó durante su recorrido a la tienda. Lo cierto es que no logró pasar desapercibido.