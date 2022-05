El pasado domingo, ‘Lo de Évole’ cerró su tercera temporada por todo lo alto. El formato de entrevistas conducido por Jordi Évole, emitió la segunda parte de la entrevista a Julia Otero en el último programa. Tras repasar su trayectoria profesional en la primera parte, esta última se adentró en el terreno personal de la periodista.

La vida de Julia Otero en el último año ha estado marcada por el cáncer de colon que la mantuvo apartada de su programa de radio once meses. Por ello, la periodista quiso compartir su forma de ver el mundo tras superar la enfermedad.

La periodista aseguró que no se lo esperaba, porque siempre se piensa que «estas cosas suceden a los demás». Y admitió que tras el diagnóstico «hay un derrumbamiento y empiezas a imaginar tu vida sin ti». No obstante, una vez más demostró su fortaleza y su valentía.

Durante la entrevista, Julia Otero aseguró que la enfermedad le ha hecho ver la vida de otra manera. Sus prioridades han cambiado, pues ahora le da mucha más importancia a cosas a las que antes no de daba apenas importancia, y al revés.

Para cerrar la temporada por todo lo alto, Jordi Évole recibió en el plató a Manolo García y Quimi Portet, ex integrantes de ‘El Último de la Fila’ uno de los grupos de pop rock de más éxito en los 80 y 90. Ambos artistas se unieron por primera vez después de muchos años, para tocar en la despedida de la tercera temporada de ‘Lo de Évole’.

Por otro lado, ‘Lo de Évole’ cerró su tercera temporada como el más visto de laSexta, con un promedio de 1.379.000 espectadores (8,7%) y con una media de más de 4 millones de espectadores únicos cada domingo, superando en tres puntos a su competidor más directo. De esta forma, se confirma de nuevo el éxito del programa de Jordi Évole.

Si me lo llegan a contar hace no tantos años, no me lo hubiese creído.

Espero que no haya sido un sueño y en sus televisores también haya pasado esto. #lodejulia pic.twitter.com/6KT5Yc48A4

— Jordi Évole (@jordievole) May 1, 2022