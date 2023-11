‘El Hormiguero’: Laura Pausini se sincera, como nunca, sobre la peor etapa de su vida

El Hormiguero arranca su semanana de invitados con la esperada vuelta de Laura Pausini al programa dos semanas después de tener que cancelar la visita que estaba prevista el pasado día 6 de noviembre. La italiana habló de su boda secreta y del mal momento que pasó durante la pandemia que casi le hace abandonar la música.

Cada una de sus visitas son especiales debido a la enorme complicidad que el valenciano y la cantante tienen, algo que traspasa la pantalla y que los espectadores pueden notar desde el primer momento. El motivo de su entrevista no es otro que promocionar su nuevos disco titulado Almas paralelas, el primero que saca desde antes de la pandemia.

Se trata de un reseteo en su vida después de pasar por una importante crisis personal y profesional. Llegó incluso a plantearse retirarse de la música, pero por suerte esos pensamientos se esfumaron gracias a un proyecto televisivo, precisamente en Antena 3.

Pese a que la gran mayoría de sus seguidores tienen la imagen de una mujer divertida y arrolladora, pero no siempre es así y ha tenido momento malos. «A veces algunos piensan que yo siempre estoy feliz, pero en los últimos años me sentía triste, no encontraba un equilibrio dentro de mí, y necesitaba cariño, una palabra, que no siempre recibo de quien yo quiero», ha confesado la artista.

En esa crisis, Laura Pausini creyó que su carrera ya había terminado y que tras la pandemia no volvería a trabajar, pero su llegaba a La Voz fue lo que le salvó. Su relación con Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi se volvió como la de grandes amigos, siendo ellos los que le hicieron volver a creer en ella y en su talento.

Su amistad la vivieron fuera de los platós, formando una pequeña familia que le hizo volver a creer en ella mismo y en sus posibilidades. Este nuevo disco supone la confirmación de que está de vuelta, aunque nunca se fue, y tiene más fuerza que nunca para seguir triunfando.

El gran momento de la invitada de El Hormiguero

Lejos han quedado ya los peores momentos y el año 2023 está siendo espectacular para la artista. El paso mes de marzo se casó con Paolo, su pareja desde hace 18 años y padre de su hija, con el que preparó una boda sorpresa a la que solos sus familiares más cercanos y amigos acudieron pensando que se trataba de una fiesta por sus 30 años en la música.

Sin que ni su hija supiera nada, la pareja se escondió en mitad de la fiesta para vestirse de novios y formarlizar su relación con la complicidad del alcalde de su pueblo en Italia, que mantuvo el secreto durante un año.