Laura Matamoros ya se encuentra en la recta final de su embarazo. La hija de Kiko Matamoros está viviendo esta última etapa de una forma un poco agitada, debido a que durante los últimos días ha sufrido algunos contratiempos de salud.

Hace unos días incluso tuvo que acudir al hospital, para descartar que el resfriado que había sufrido fuera a más y prevenir mayores males estando embarazada.

No obstante, la influencer ya se encuentra mucho mejor. A pesar de que todavía se encuentra algo congestionada, su malestar ya no tiene nada que ver con el de hace unos días, que le obligó a acudir al médico para comprobar que todo estaba en orden.

Por otra parte, esta misma semana Laura Matamoros dejó una pista en su cuenta de Instagram, sobre cómo podría llamarse su segundo hijo. Y es que todo apunta a que Benji y ella ya tienen escogido el nombre del pequeño.

La influencer compartió una imagen en la que aparece haciéndose un selfie en el baño, mostrando la incipiente barriga de estas últimas semanas de embarazo. Una imagen en la que ha dado una pista sobre el nombre del bebé.

“Esta foto es de la semana 27… y hoy me he dado cuenta que entramos en la semana 30, algo asustada por ver cómo será todo… nos queda muy poco para vernos Little B”, escribió la influencer junto a la imagen en su cuenta de Instagram.

Laura Matamoros se ha referido a su pequeño como ‘Little B’, y en las redes sociales no han tardado en comenzar las teorías, que apuntan a que su segundo hijo podría llamarse Benjamín, como el padre del pequeño. Sin embargo, aún quedan unas semanas para descubrirlo.