Laura Matamoros y Miri tienen un tenso enfrentamiento en ‘Supervivientes 2024’: «Eres una gran actriz»

El pasado jueves, Laura Matamoros vivió una de las galas más especiales de Supervivientes 2024. A pesar de haber sido expulsada por la audiencia, siendo la última en abandonar Playa Limbo, el programa le tenía una sorpresa preparada: iba a haber repesca y ella, si quería, podía participar en ella.

Si hay algo que ha caracterizado a Laura Matamoros durante su etapa en Supervivientes 2024 ha sido que siempre se ha antepuesto a cualquier adversidad, por muy complicada que fuese. Es evidente que, tras haber empezado esta aventura desde el primer día junto a Kiko Jiménez, fue un duro golpe haber tenido que decir adiós al reality a las puertas de la unificación.

Fue entonces cuando el jueves, tras una votación exprés, la audiencia decidió dar una nueva oportunidad a Laura Matamoros. De esta forma, volvía a ser concursante oficial de Supervivientes 2024. El pasado domingo, en la nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda, la hija de Kiko Matamoros volvió a tirarse del helicóptero por tercera vez en su vida.

Y lo hizo a lo grande, puesto que la influencer batió el récord de altura de esta edición. ¡Nada más y nada menos! Por si fuera poco, Laura Matamoros volvió a pisar la Palapa después de tantos años, por lo que protagonizó un instante verdaderamente emocionante. En todos los sentidos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Supervivientes 2024 fueron testigos de cómo Laura Matamoros tuvo la oportunidad de reencontrarse con Miri. Recordemos que, hace unas semanas, la hija de Kiko Matamoros hizo saber que la influencer sabía de la existencia de Playa Limbo porque Marieta se lo confesó. Por lo tanto, las diferencias entre las dos eran más que evidentes.

Las dos se reunieron en Palapa y Laura Matamoros no tardó en hacerle saber que era la concursante repescada de Supervivientes. La influencer, por su parte, hizo saber lo siguiente: «Me han dicho que tenía que venir a una cuenta pendiente», sin entender el motivo por el que se encontraba frente a Laura.

«Voy a ser breve, concisa y muy clara, ¿vale?», comenzó diciendo la repescada. «Vine aquí, he ido escuchando y hablando con la gente que ha ido llegando a Cayo Paloma y resulta que todos dan con lo mismo: que eres una gran actriz en cuanto a cómo actúas, que te encanta la cámara, que te encanta estar donde tienes que estar en el momento justo», añadió Matamoros.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «Luego que, por lo que se ve y lo que me demostraste el otro día, gran actriz tampoco creo que seas si no sabes mentir, ¿no?». Tras echarle en cara las «oposiciones» que se ha hecho para participar en Supervivientes 2024, Laura Matamoros continuó explicando más motivos en cuanto a sus diferencias con Miri.

«Luego, otra cosa que tengo más pendiente contigo. Creo que aparte de todo lo que ellos cuentan y dicen, que está muy bien llevar un papel, pero un papel no permanece en el tiempo», añadió. La chef se quedó realmente impactada ante todo lo que estaba escuchando, y no tardó en hacérselo saber a Sandra Barneda.

No sin antes verse interrumpida por Laura Matamoros: «¡Ah, y por último y lo más importante! Esto me lo dijo Mario el otro día que le vi en Cayo Paloma, porque hemos entrado todos en una repesca. Y me dijo: ‘Miri está muy disgustada contigo porque, cuando hablaste con ella, no le contaste que entrabas, que nunca volverías y has vuelto’. Yo tenía un contrato de confidencialidad firmado y con el pan de mis hijos no juego».

Miri estaba impactada, ya que Laura Matamoros jamás había convivido con ella como para tener una opinión así. Ante esa respuesta, la hija del ex colaborador de Sálvame le dejó muy claro que, a pesar de esos prejuicios que tiene de ella, no le importaría vivir en la misma isla que ella. Y así va a ser puesto que, a la hora de escoger a su grupo, Laura tuvo claro que quería formar parte del de Miri.