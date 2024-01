Laura Matamoros, entre lágrimas al hablar de su primo Carlo Costanzia: «Me parecen muy injustas ciertas cosas»

Laura Matamoros se ha pronunciado. La entrevista que Carlo Costanzia dio en ¡De viernes! está dando mucho de qué hablar en los principales medios del corazón. Por ello, la influencer no ha dudado en dar su opinión respecto a las declaraciones dadas por su primo: «Me siento para tratar el tema, me parecen muy injustas ciertas cosas», reconoció.

«Como entrevista y relato de lo que él cuenta, que es su infancia y cómo la ha vivido él, hay que sacar el lado positivo de cómo se ha ido superando así mismo hasta el día de hoy», comentó en Vamos a ver. Pero, la hija de Kiko Matamoros no concluyó ahí.

Laura Matamoros, sobrina de Mar Flores, se pronuncia sobre la entrevista de su primo: «Mi tía está destrozada» #VamosAVer22E https://t.co/zHacCbASEq — Vamos a ver (@vamosavert5) January 22, 2024

«Es la historia de su vida, de cómo él la ha vivido… por ejemplo, yo ahora que estoy en un proceso de separación, lo que quiero es proteger a mis hijos, pero es verdad que a veces los adultos olvidamos de cómo puede vivir el niño o esos niños el tema de la separación», señaló.

«Esto no quiere decir que su padre ni su madre no hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y su adolescencia de una manera, equivocada tal vez», aclaró frente a los colaboradores del programa. «Lo que estoy viendo, es que se quiere sacar una guerra entre el padre y la madre… nada que ver en el relato que Carlo ha contado», afirmó.

Seguidamente, el equipo del programa ha procedido a poner una serie de imágenes de Laura Matamoros junto a su primo cuando eran adolescentes. «No es que me sorprenda, es que me duele. Era consciente… es mi primo preferido, es una relación muy estrecha y muy cercana», señaló, entre lágrimas.