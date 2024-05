Laura Matamoros confiesa el problema de salud que le impide estar en el plató de ‘Supervivientes 2024’

Supervivientes 2024 regresó la noche del pasado jueves 30 de mayo de la mano de una nueva gala. El popular show de supervivencia se encuentra en la semana número 13 de su andadura, por lo que las emociones están a flor de piel entre las celebridades que siguen en Honduras. Un encuentro televisivo donde hubo una notable ausencia en el plató: Laura Matamoros.

La hija de Kiko Matamoros ha tenido la oportunidad de vivir el reality por segunda vez, una excepción que también ha podido disfrutar Kiko Jiménez. Sin embargo, al igual que el tertuliano fue elegido por la audiencia para abandonar el programa, la influencer también tuvo que hacer lo propio hace un par de semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Matamoros (@_lmflores)

Como expulsada de la edición 2024, es habitual que participe en las galas como colaboradora. Pero, a nadie pasó desapercibido el hecho de que, anoche, no acudió al programa. Pues, al parecer, se ha visto obligada a guardar reposo en casa tras un fuerte problema de afonía.

En la gala del martes, en Supervivientes: Tierra de Nadie, la madrileña señaló que no podía hablar mucho porque casi no tenía voz. Sin embargo, esta situación parece que se ha agravado durante las últimas 48 horas. Pues, su afonía parcial se ha terminado convirtiendo en una total que le ha impedido ir a trabajar al plató.

Debido a que es una de las tertulianas más habituales del formato, los espectadores no dudaron en señalar en redes sociales la ausencia de Laura Matamoros. Por ello, y con el objetivo de calmar las aguas, la influencer acudió a sus historias de Instagram para contarle a su público el motivo por el que no fue a la gala. «Llevo dos días mala, sin poder hablar (me he quedado sin voz, literalmente) y con fiebre… Empiezo a estar algo mejor, pero de la cama no salgo, solo duermo», escribió.

Laura Matamoros no acude al plató de Supervivientes 2024, pero sí lo hace Ángel Cristo Jr

Como señalamos en anteriores líneas, la ausencia de Laura Matamoros no pasó desapercibida por los espectadores de la cadena. Pero, una presencia que tampoco lo hizo fue la de Ángel Cristo Jr. El hijo de Bárbara Rey fue expulsado de manera disciplinaria del concurso debido a que desobedeció las normas de la organización de la peor manera posible.

Por ello, y tras tres horas desaparecido de la isla, el equipo de Mediaset España optó por echarlo del concurso. En la gala de Supervivientes: Conexión Honduras el ex concursante se disculpó por su actitud. Desde entonces, la incógnita por saber si seguiría acudiendo a las galas era absoluta.

Tras su entrevista del domingo, no acudió a la gala correspondiente a la noche del martes, presentada por Carlos Sobera. Por ello, ha sido cuanto menos sorprendente que aparezca este jueves. De hecho, llegó a interactuar con el propio Jorge Javier Vázquez. Sin duda, una noche donde las emociones no faltaron en ningún momento.