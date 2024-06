Laura Matamoros carga contra la organización ‘Supervivientes’ con un comunicado

Supervivientes 2024 está viviendo una de las ediciones más polémicas que se recuerdan después de la expulsión de Ángel Cristo Jr. por desaparecer durante horas. Esta vez es Laura Matamoros la que carga contra la organización y lo hace con un comunicado en el que denuncia algunas prácticas que no le han gustado.

Hay que recordar que la hija de Kiko Matamoros volvió al programa en una segunda oportunidad junto a Kiko Jiménez como habitantes de Playa Limbo hasta que semanas más tarde se reunieron con los concursantes de pleno derecho. Ella comenzó dando mucho que hablar con su famoso grito de «Makoke a la calle» antes de saltar del helicóptero.

Con este «¡Makoke a la calle!», Laura Matamoros demuestra que viene dispuesta a servir 😂👏 Su personalidad nunca me ha gustado demasiado, pero agradezco que llegue a la isla sin pelos en la lengua 😏 #ConexiónHonduras1pic.twitter.com/GNXofKuqJR — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) March 10, 2024

Casi un mes después de su expulsión hace balance y admite que no hizo un buen concurso. «Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabia. Pero, he dado lo mejor de mi y también lo peor. He aprendido de mi y de mis compañeros, de mis errores se puede aprender, pero tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí», ha arrancado.

También se pronuncia sobre las acusaciones que apuntas a que el novio de Sofía Suescun está siguiendo un guion marcado por la dirección del programa. «Igual que yo conozco un Kiko que NO es como se ha dejado ver estos últimas semanas, creo q deberíamos hacer un pequeña reflexión y VER, y dejar que SV tenga un camino NATURAL y un ganador justo. Muchas veces el COMPLACER se nos da la vuelta, y nos CONFIAMOS. Pero NO depende de nosotros…», ha dicho en un claro mensaje contra la organización.

Después de esta reflexión anuncia que no volverá a las galas del programa y explica sus razones: «Con esto me reafirmo en que necesito desconectar y volver a mi, mi vida y mi tranquilidad. Paz mental. Porque soy una persona muy luchadora en la vida, positiva y sobretodo emocional. Alegre y energía pura».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Matamoros (@_lmflores)

Pero las acusaciones no acaban ahí, ya que también tiene para el restos de concursantes de Supervivientes. «Al final creo q desde una perspectiva lejana al concurso, y desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia, por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mi, así mis compañeros igual», dice Laura Matamoros.

Sobre la falta de imágenes de muchos momentos clave y los vídeos que se muestran en las galas, también es crítica. «Esa falta de información hace que no lleguen a entenderse conversaciones o contextos, repito, esto no exime mis reacciones tanto buenas como malas, creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón», se defiende.

El padre de Laura Matamoros ya avisó de estos comportamientos

Kiko Matamoros llegó al estreno de Ni que fuéramos con ganas de contar todo lo que sabía sobre el programa de Telecinco. Sus quejas se centraron especialmente por lo que estaba pasando con su hija y las acusaciones de que Kiko Jiménez estaba siguiendo órdenes de la dirección no han parado durante semanas.